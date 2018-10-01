Режим ЧС из-за паводка ввели в Сочи, Апшеронском и Туапсинском районах Краснодарского края (ВИДЕО)

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Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев с 25 октября ввел режим чрезвычайной ситуации в Апшеронском и Туапсинском районах региона, а также городе-курорте Сочи, подвергшихся удару стихии.

В постановлении губернатора о введении ЧС отмечается, что в результате ливней 24-25 октября произошел резкий подъем уровня воды в реках, подтоплены населенные пункты в Апшеронском и Туапсинском районах, а также в Сочи, нарушены условия жизнедеятельности населения, нанесен значительный материальный ущерб гражданам и экономике края, передает "Интерфакс".

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Кондратьев поручил создать в Туапсе оперативный штаб для обеспечения организации мероприятий по ликвидации последствий ЧС, возложив руководство восстановительными работами на своего первого заместителя Андрея Алексеенко, а его замом назначен министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергей Капустин.

Накануне режим ЧС в Сочи ввел мэр города Анатолий Пахомов с 24 октября и "до особого распоряжения".

Самая сложная ситуация сложилась в Туапсинском районе, где подтоплено более 800 домов, сообщает пресс-служба администрации региона. Глава этого района Анатолий Русин доложил на заседании оперативного штаба по ликвидации ЧС, что на улицах наработает водооткачивающая техника, организованы 37 пунктов временного размещения людей, в которых находятся 377 человек.

"Пока обильные осадки не прекратятся, необходимо проводить эвакуацию людей, осуществлять подворовые обходы, - указал Кондратьев главам пострадавших территорий. - Главное - максимально уберечь людей, не допустить жертв. Необходимо работать на предупреждение, к сожалению, прогноз погоды неутешительный. В течение двух суток уменьшения осадков не предвидится".

Мобильные бригады продолжают осуществлять подворовой обход, помогают людям, организован подвоз воды, сообщил Русин.

Руководитель Апшеронского района Роман Герман доложил, что работы по ликвидации стихии продолжаются, восстанавливается инфраструктуры, сформированы бригады по оценке ущерба.

Аналогичная работа проводится в Сочи, доложил Пахомов. В первую очередь была восстановлена работа во всех объектах социальной инфраструктуры - школах, детских садах и больницах, подчеркнул градоначальник.

Также он заверил, что имеющихся в городе запасов продовольствия, топлива и другой жизненно важной продукции полностью хватит до восстановления транспортного сообщения. Все спасательные службы находятся в повышенной степени готовности в случае ухудшения погодных условий, добавил мэр Сочи.

Рухнувший мост перекрыл движение на федеральной трассе Туапсе-Сочи до 27 октября

Разгул стихии привел к обрушению моста в поселке Макопсе под Сочи, перекрыв движение транспорта на федеральной трассе Туапсе-Сочи. В связи с повреждением моста и автодороги движение по этой трассе в сторону Сочи закрыто до 27 октября, информирует сайт Yug-Gelendzik.ru. По данным Упрдор "Черноморье", в результате аномального паводка на реке Макопсе в Лазаревском районе Сочи произошло повреждение подхода автодорожного моста и разрушение 20-метрового участка федеральной трассы. Также размыта одна из опор моста.

Это привело к прекращению автомобильного сообщения между Туапсе и большей частью Лазаревского района Сочи с 0:40 по московскому времени 25 октября в связи с фактической безальтернативностью проезда на участке трассы А-147 Джубга - Сочи в границах поселка Макопсе, сообщается в публикации.



Дорожники готовятся приступить к восстановительным работам с окончанием обильных осадков и понижением уровня воды в реке. Пока, в условиях непрекращающегося паводка, он остается достаточно высоким. В этом районе сосредотачивают необходимые силы и средства, подвозят материалы.

Кроме того, в районе населенных пунктов Аше и Совет-Квадже на федеральную трассу сошли оползни, отмечается в сообщении.

Спасатели раздают питание и воду дальнобойщикам и автомобилистам, которые не могут продолжить движение, сообщает сочинский отряд "Кубань-Спас".

При этом прервано и железнодорожное сообщение с Сочи из-за подтопления участка Туапсе - Кривенковская. По данным пресс-службы СКЖД, на этом участке продолжаются восстановительные работы. Уже к полудню 25 октября задерживался 31 пассажирский поезд, время задержки составляло до 18 часов.

Кроме того, обрушился автодорожный мост в селе Цыпка через одноименную реку. Сочинские спасатели переправляют местных жителей с одного берега на другой, а также обеспечивают людей водой и горячим питанием, сообщает "Кубапь-Спас".

Также сочинские спасатели эвакуировали 34 жителя станицы Кабардинская, где уровень воды поднялся выше двух метров.

По данным ГУ МЧС РФ на 21:00 по московскому времени 26 октября, в общей сложности в Сочи, Туапсинском и Апшеронском районах оказались подтоплены 1846 домовладений, где проживают 5379 человек.

На территории Туапсинского района в 18 населенных пунктах произошли подтопления 836 жилых домов с населением 2445 человека. Из опасных мест эвакуированы 377 человек, включая 186 детей, они находятся в шести пунктах временного размещения, уведомили в главке министерства.

Ранее сообщалось, что в этих трех муниципальных районах подтоплены свыше 1,6 тысячи жилых домов и почти 1,5 тыс. приусадебных участков.

К ликвидации последствий ЧС привлечены более 1460 человек и 330 единиц техники, добавили в МЧС.

Из-за ливней повреждены автодороги и железнодорожные пути, задержаны поезда, разрушено несколько мостов и подходов к ним. Возникли перебои с электро- и газоснабжением. Туапсе, в котором проживают более 60 тысяч человек, остался без пьтьевой воды. По данным местных властей, жертвами непогоды в Туапсинском районе стали два человека погибли, еще один пропал без вести.

В поселкок Станционный продукты доставляют на веревках

Тем временем жителям поселка Станционный в Апшеронском районе, которые оказались в беде из-за разрушенного моста, переправляют воду и хлеб с помощью веревок. Мост планируется начать восстанавливать 26 октября, передает ТАСС со ссылкой на заместителя главы района Андрея Клищенко.

Поселок Станционный расположен в долине реки Пшиш, которая делит его на две части. Перебраться через реку можно только по пешеходному мосту. 25 октября из-за сильных дождей этот мост обрушился. Часть поселка, в котором проживают около 170 человек, оказалась полностью отрезана от остального мира. Вместе с тем, по словам Клищенко, в целом "ситуация уже некритичная, вода спала".

По словам заместителя губернатора Краснодарского края Василия Швеца, в шести подтопленных населенных пунктах этого района люди эвакуированы, всего здесь подтоплены 4,8 тысячи придомовых участков.

Власти резервируют миллиард рублей на выплаты пострадавшим

Глава региона в ходе заседания оперативного штаба в Туапсе 25 октября сообщил, что поручил вице-губернатору Игорю Галасю зарезервировать миллиард рублей для выплат пострадавшим от паводков.

"Стихия пройдет и людям понадобятся деньги, - цутирует Кондратьева пресс-службаадминистрации региона. - Они должны без задержек получить компенсации. Нормативная база на возмещение ущерба должна быть готова в течение суток".

Мобильные группы по оценке ущерба от ЧС обследуют пострадавшие помещения, составляют акты. Эта работа поможет своевременно произвести выплаты, добавил Кондратьев.

В то же время глава Апшеронского района Роман Герман отметил на заседании оперативного штаба в Хадыженске, что некоторые жители не хотят покидать свои дома, поэтому было принято решение о подворовом обходе территорий, к которому планируется привлекать казаков и военных, сообщает сайт краевых властей.

Кроме того, для обследования подтопленных труднодоступных территорий и оценки реальной картины происходящего задействуют квадрокоптеры, все данные с которых будут передаваться в студию, организованную в администрации района.

В Апшеронском районе из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 239 человек, включая 68 детей. Все они находятся в пунктах временного размещения, сообщается в пресс-релизе.

Путин обсудил ситуацию в Краснодарском краве с членами СБ РФ

Президент Владимир Путин 25 октября обсудил ситуацию в Краснодарском крае на совещзании с постоянными членами Совета безопасности России, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава администрации президента Антон Вайно, и спецпредставитель Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, передает РИА "Новости".

Глава МЧС России Евгений Зиничев прибыл 25 октября в Краснодарский край и облетел на вертолете Ми-8 наиболее затопленные территории. Предварительно он провел оперативное селекторное совещание, на котором заслушал доклады об обстановке в пострадавших от стихии районах и мерах, принимаемых для ликвидации последствий и восстановления инфраструктуры.

По решению главы МЧС в Туапсинский район и Сочи было дополнительно направлено более 100 спасателей и около 30 единиц техники аэромобильной группировки ведомства, передает ТАСС. Все региональные оперативный службы переведены на круглосуточный режим работы.

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