Человек не должен страдать из-за ошибки государства - Кальюлайд

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Президент Керсти Кальюлайд заявила, комментируя связанные с гражданством проблемы абхазских эстонцев, что государство должно обращаться с людьми справедливо и что люди не должны страдать в ходе исправления ошибок, допущенных государством.

Foto: Madis Veltman

«Мне стыдно смотреть на все то, что происходило в течение последних недель с гражданством живущей в Абхазии эстонки Алли Рутто», - написала президент в Facebook. Она заявила, что ей стыдно перед Рутто и ее товарищами по несчастью как по-человечески, так и в качестве госчиновника.

«Государство должно справедливо обращаться со своими людьми, а если чиновники ошиблись, в ходе исправления ошибок эти люди не должны страдать. Это разрушает доверие между нашим государством и нашими людьми», - написала президент.

Президент отметила, что история Рутто и ее товарищей по несчастью является уроком для публичного сектора.

«Я надеюсь, что из этой истории извлекут урок, рассчитываю на готовность признавать свои ошибки и быстро их исправлять. Это должно стать общим усилием для наших чиновников и политиков — максимально быстро ликвидировать недоразумение. При необходимости нужно по отдельности рассмотреть все случаи, изменить законы, дополнить процедуры и восстановить веру людей в справедливое государство. Можно и нужно вести дебаты о том, кто является настоящим эстонцем, но прежде всего нужно так уладить эту путаницу, чтобы оказавшиеся между шестеренок люди больше не страдали», - написала Кальюлайд.

BNS