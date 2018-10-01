Инвестиции в промышленность создают в Ида-Вирумаа рабочие места

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12 ноября в целях стимулирования экономики и трудовой занятости Ида-Вирумаа откроется тур ходатайств о промышленных инвестициях. Предприниматели имеют возможность ходатайствовать о сумме около миллиона евро на один проект. Для первого тура ходатайств правительство выделяет 3 540 000 евро.

Иллюстратвное фото.

«Цель пособия состоит в том, чтобы вдохновить предпринимателей делать новые инвестиции в Ида-Вирумаа», – сказал министр государственного управления Янек Мягги. «В результате в регионе должны появиться дополнительные рабочие места в секторе обрабатывающей промышленности с более высокой заработной платой. Также промышленные инвестиции будут способствовать увеличению добавочной ценности продукции данной сферы».

Пособие предоставляется в сумме от 150 000 евро до 990 000 евро на проект. Ставка пособия составляет до 25 процентов от пригодных к возмещению расходов. Пособие предоставляется на инвестиции из расчета до 30 000 евро на одно создаваемое рабочее место, уровень оплаты труда которого должен превышать средний уровень зарплаты в обрабатывающей промышленности. Каждый получающий поддержку проект должен создать в регионе не менее пяти новых рабочих мест. Ходатайства могут подавать зарегистрированные в Эстонии коммерческие товарищества, проект которых относится к сфере обрабатывающей промышленности.

Принимать ходатайства и выдавать пособия будет Центр государственных опорных услуг. Перед подачей ходатайства необходимо пройти предварительную консультацию у специалиста Центра государственных опорных услуг. Начало предварительных консультаций и прием ходатайств намечены на 12 ноября.

Инфодень на эстонском языке для ознакомления с условиями меры пройдет 5 ноября в Йыхви по адресу Кесквяльяк, 4, а инфодень на русском языке – 6 ноября 2018 г. в Нарве по адресу Кадастику, 25а.

Тур ходатайств закроется по исчерпании денежных средств. Меру планируется продолжить и в последующие годы. Зарегистрироваться для участия в инфодне и более подробно ознакомиться с программой можно на сайте Центра предпринимательства Ида-Вирумаа<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqnpnn2sefzeeP7P_6yTitIYb6kzlB...>.

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