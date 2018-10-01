Трамп: США будут наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока "остальные не придут в себя"

Дата публикации: Вчера, 09:19 Просмотрено: 138

Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные не придут в себя. С таким заявлением, как сообщило агентство Reuters, президент США Дональд Трамп выступил перед журналистами. При этом он добавил, что этот комментарий обращен к России и Китаю. "Пока люди не придут в чувства, мы будем наращивать", - сказал он журналистам у Белого дома.

"Это угроза, (...) которая включает в себя и Китай, и Россию, любого, кто хочет играть в эти игры", - отметил он.

Хозяин Белого дома пояснил, что хотел бы остановить наращивание ядерных вооружений, а затем начать их сокращение, но это пока не представляется возможным.

Напомним, Дональд Трамп в субботу вечером заявил о намерении выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан в декабре 1987 года в Вашингтоне лидерами СССР и США. Президент сказал, выступая перед журналистами, что хочет так поступить, потому что положения этого договора "в течение многих лет" нарушает Россия.

США, пообещал он, будут развивать оружие, на которое накладывает ограничения договор, если Россия и Китай не согласятся не делать этого. Трамп при этом подчеркнул: "Но если Россия делает это и если Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо".

Официально решение пока не принято, но указ может быть подписан Трампом в течение нескольких недель. 21 октября в Москву прилетел советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Предполагается, что в ходе этого визита, в частности во время встречи с Путиным в среду, российские власти будут уведомлены о действиях Вашингтона.

Кроме того, в понедельник неназванный высокопоставленный представител американской администрации сообщил СМИ, что в Вашингтоне идут консультации на тему пересмотра американо-российского договора СНВ-III, предусматривающего сокращение ядерных арсеналов.

www.newsru.com