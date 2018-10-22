CNN: убийцы Хашогги пытались выдать за него "двойника", выходящего из генконсульства в Стамбуле (ФОТО)

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Саудовцы пытались инсценировать выход журналиста Джамаля Хашогги из здания генконсульства страны в Стамбуле после его убийства. На видео попал оперативник, который вышел из здания диппредставительства под видом Хашогги.

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CNN со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника публикует кадры из видео, на котором похожий на убитого журналиста человек покидает здание. На нем одежда Хашогги, за исключением ботинок, он в очках и с поддельной бородой.

По данным телеканала, мужчину зовут Мустафа аль Мадани. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как он приехал в генконсульство вместе с группой подозреваемых в убийстве за три часа до прихода Хашогги.

Спустя почти три недели после пропажи американского журналиста, 20 октября, власти Саудовской Аравии признали, что Хашогги был задушен в ходе драки и что произошло это именно в генконсульстве страны в Стамбуле. По делу убийства уже задержаны 18 человек, несколько сотрудников разведки уволены.

Прокуратура королевства предварительно выяснила, что группа подозреваемых из 15 человек приехала в Стамбул, чтобы встретиться с Хашогги, так как якобы имелись "признаки его возможного возвращения" в Саудовскую Аравию. Разговор развивался не так, как хотелось подозреваемым, вероятно, потому, что, по данным AP, Хашогги не выказывал никакого явного намерения вернуться на родину, и привел к драке.

Джамаль Хашогги пропал 2 октября. В этот день он отправился в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, чтобы получить справку о разводе, необходимую для женитьбы на турецкой невесте. Девушку в здание не пустили. После нескольких часов ожидания сотрудники консульства сказали ей, что Хашогги уже ушел. Больше его не видели.

Турецкая пресса писала, что Хашогги подвергли допросу и пыткам, после чего убили. Сообщалось, что последние часы его жизни записались на Apple Watch, которые журналист заранее перевел в режим записи и синхронизировал со своим iPhone, оставленным невесте. Кроме того, сообщалось, что в консульстве нашли и другие свидетельства гибели журналиста.

СМИ также сообщали, что во время допроса Хашогги изувечили и обезглавили. Останки, предположительно, расчленили и вывезли по частям. Саудовская Аравия изначально категорически отрицала свою причастность к исчезновению журналиста.

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