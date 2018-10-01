Индекс цен производителя промпродукции в Эстонии в сентябре за год вырос на 2,9 процента

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Индекс цен производителя промышленной продукции в Эстонии в сентябре вырос за месяц на 0,5, а за год на 2,9 процента, по сравнению августом на формирование индекса в среднем больше всего повлияли понижение цен в производстве электроэнергии, снабжении газом, паром и кондиционированным воздухом, в производстве напитков, изделий деревообрабатывающей промышленности, а также повышения цен в производстве электронного оборудования и продовольствия, сообщил в понедельник департамент статистики.

Фото: ru.sputnik-news.ee

По сравнению с сентябрем прошлого года на формирование индекса в среднем больше всего повлияли показатели повышения цен в производстве электроэнергии, снабжении газом, паром и кондиционированным воздухом, в деревообрабатывающей промышленности и производстве топливных масел, а также снижение цен в производстве электронного оборудования.

Индекс экспортных цен по сравнению августом вырос на 0,1 , а за год на 2,8 процента. По сравнению с августом выше среднего выросли цены моторно-транспортных средств и их комплектующих, в производстве нефтепродуктов и одежды и понизились на электричество, мебель и металлы.

Индекс импортных цен по сравнению августом вырос на 0,4, а за год на 4,6 процента. По сравнению с августом выше среднего индекс вырос в производстве обуви и сельхозпродукции, понизились цены на электроэнергию и электрооборудование.

BNS