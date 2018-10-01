Трамп заявил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности

Дата публикации: Сегодня, 09:19 Просмотрено: 107

В субботу (в ночь на воскресенье по московскому времени) президент США Дональд Трамп объявил о намерении вывести США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), подписанного в 1987 году, передает "Интерфакс".

"Мы выйдем из соглашения, а потом будем разрабатывать вооружения", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов после выступления перед сторонниками в штате Невада. Трансляцию беседы Трампа с прессой вел телеканал Fox News.

В то же время, как отмечается в сообщении, Трамп подчеркнул, что такие разработки не будут вестись, если РФ и КНР согласятся на заключение нового соглашения.

Американский президент пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого соглашения. "Россия не соблюдала соглашения, так что мы из него выйдем", - сказал он.

"Они нарушают соглашение уже много лет. Я не знаю, почему президент Обама не вел переговоры или же не вышел из договора", - добавил президент США.

"Нам придется разрабатывать такие вооружения до тех пор, пока Россия не придет к нам, пока Китай не придет к нам, все они не придут к нам и не скажут: "Давайте в самом деле поумнеем, и никто из нас не будет разрабатывать эти вооружения", - сказал Трамп. - Но, если Россия делает это, и Китай делает это, а мы придерживаемся соглашения, это неприемлемо".

Трамп подчеркнул, что "мы не допустим того, чтобы они нарушали соглашение о ядерном оружии и разрабатывали свое вооружение, в то время, как у нас возможности вести такие разработки нет".

Ранее американские СМИ сообщали, что советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в ходе переговоров в Москве на следующей неделе как раз намерен проинформировать о планах США выйти из ДРСМД.

Российская сторона, в свою очередь, считает, что США нарушают ДРСМД.

Россия рассчитывает, что прибывающий в Москву в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон объяснит планы Вашингтона в отношении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в воскресенье ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы осуждаем продолжающиеся попытки методом шантажа добиться от России уступок, тем более в вопросе, который имеет значение для международной безопасности и безопасности в сфере ядерных вооружений, для поддержания стратегической стабильности", - сказал он, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о планах Вашингтона выйти из ДРСМД.

"Сегодня в Москву прибывает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Мы надеемся, что мы услышим от него в ходе контактов завтра и послезавтра более предметно и понятно, что имеется в виду предпринять с американской стороны".

Договор и обвинения в его нарушении

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года в ходе советско-американской встречи на высшем уровне в Вашингтоне.

Камнем преткновения было советское предложение о ликвидации ракет средней дальности (РСД), развернутых США и СССР в Западной и Восточной Европе на рубеже 1970-1980-х годов, и масштабном сокращении стратегических ядерных сил в увязке с отказом США от провозглашенной в 1983 году космической противоракетной программы СОИ ("Стратегическая оборонная инициатива").

Советское руководство отказалось от обсуждения "ракетных" вопросов исключительно вместе с СОИ только после встречи Горбачева и Рейгана в октябре 1986 года в Рейкьявике (Исландия).

Договор вступил в силу 1 июня 1988 года после обмена ратификационными грамотами во время визита Рональда Рейгана в Москву (29 мая - 2 июня). В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

ДРСМД стал первым в истории документом о ликвидации целого класса вооружений. Его участники обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Срок ликвидации РМД - 1,5 года, РСД - 3 года.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД (при этом договор не запрещает проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем). Договор является бессрочным, однако каждая из сторон имеет право выхода из него. Уведомление о выходе из соглашения должно быть сделано за шесть месяцев.

Вопросы выполнения обязательств, согласования мер повышения жизнеспособности и эффективности Договора рассматривались на заседаниях Специальной контрольной комиссии (СКК). К октябрю 2003 года в Женеве состоялось 29 заседаний. Затем, в течение 13 лет, комиссия не созывалась (лишь в сентября 2014 года в Москве проводились закрытые консультации по вопросу выполнения договора).

СССР уничтожил баллистические ракеты комплексов "Темп-С" и "Ока", а также "Пионер", устаревшие Р-12 и Р-14 и новейшие крылатые ракеты РК-55 "Рельеф". США ликвидировали баллистические ракеты "Першинг-1А" (MGM-31A Pershing IA), "Першинг-2" (MGM-31C Pershing-2) и крылатые BGM-109G "Грифон" (Gryphon; наземная модификация ракеты "Томагавк", Tomahawk).

Согласно договору были уничтожены также пусковые установки, стартовые сооружения, вспомогательное оборудование и другая техника на 117 советских объектах на территории СССР, ГДР и Чехословакии и на 32 американских объектах в США, Великобритании, ФРГ, Бельгии и Нидерландах. К июню 1991 года Договор был выполнен полностью. СССР вывел из эксплуатации в два раза больше ракет, чем США (1846 и 846), почти в три раза больше пусковых установок (825 и 289) и почти в семь раз больше ракетных баз (69 и 9).

31 мая 2001 года стороны закончили инспекционную деятельность. В настоящее время пять стран (Китай, Индия, Пакистан, Израиль, КНДР) обладают баллистическими ракетами средней дальности наземного базирования в ядерном оснащении, еще ряд государств имеет ракеты этого класса в обычном снаряжении. На 62-й сессии ГА ООН в октябре 2007 года Россия и США выступили с инициативой придать ДРСМД глобальный характер, но она не получила поддержки.

В связи с этим многие российские эксперты не раз говорили, что реалии современного мира и интересы безопасности РФ могут потребовать возрождения группировки наземных ракет средней дальности.

В 2014 году США обвинили Россию в разработке ракеты, имеющей радиус действия от 500 до 5500 км. В 2017 году американские СМИ писали, что речь идет о ракете "Новатор 9М729" (по классификации НАТО SSC-8), которую Россия испытала на полигоне Капустин Яр в 2016 году.

Как тогда заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, "крылатая ракета наземного базирования с индексом 9М729 полностью отвечает требованиям договора", а американская сторона "не привела конкретных фактов нарушений". Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США ищут предлог для слома ДРСМД.

По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, США сами "достаточно вольно трактуют существо договорных обязательств там, где это препятствует созданию важных для них вооружений".

Нарушением Договора РСМД российская сторона считает и осуществляемое Соединенными Штатами на протяжении долгих лет производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов с радиусом действия свыше 500 км, которые по своим техническим характеристикам подпадают под содержащееся в Договоре определение крылатых ракет наземного базирования.

В ответ на нарушение Россией ДРСМД Конгресс США согласовал выделение 58 млн долларов на "разработку оборонных систем для противодействия ракетам наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км". Соответствующее решение прописано в законе об оборонном бюджете на 2018 год.

В октябре 2017 году в ходе выступления на заседании Валдайского клуба Владимир Путин заявил, что "если у американских партнеров есть желание выйти из договора, то наш ответ будет мгновенным и зеркальным".

www.newsru.com