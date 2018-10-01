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В миреПолмиллиона человек вышли на улицы Лондона, требуя нового референдума по Brexit

Дата публикации: Сегодня, 09:12 Просмотрено: 119

В Лондоне проходит массовая акция протеста с требованием провести референдум об окончательном договоре по выходу из Евросоюза (Brexit). Участники марша, организованного общественной кампанией "Глас народа" (People's Vote) и возглавляемого в основном молодежью, собрались вокруг здания британского парламента, передает Русская служба ВВС.

 

Полмиллиона человек вышли на улицы Лондона, требуя нового референдума по Brexit

По словам организаторов, марш обещает стать крупнейшей, самой громкой и наиболее важной протестной акцией такого рода. Представители People's Vote утверждают, что в марше принимает участие до 570 тысяч человек. Скотланд-Ярд заявил, что не может подсчитать число демонстрантов.

Около 150 автобусов с желающими принять участие в марше прибыли в центр Лондона из разных уголков страны, в том числе с отдаленных Оркнейских островов. К акции присоединился мэр Лондона Садик Хан, представляющий оппозиционную Лейбористскую партию Великобритании, которая выступает за проведение повторного референдума по "брекситу". Консерваторы и их лидер, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, исключают такую возможность.

"В настоящий момент ясно, что два варианта, которые нам может предложить премьер-министр, - это невыгодная сделка по Brexit или отсутствие какой бы то ни было сделки", - сказал мэр Лондона журналистам (цитата по ТАСС). Он отметил, что 2,5 года назад после первого референдума британцам обещали совсем не это, и у них "должна быть возможность высказаться за то, чтобы остаться в Евросоюзе".

В ходе референдума в июне 2016 года британцы с минимальным перевесом 51,89% против 48,11% проголосовали за выход страны из ЕС. В соответствии со статьей 50 устава Евросоюза, дающей два года на подготовку к выходу, Британия должна окончательно покинуть ЕС 29 марта 2019 года (по британскому времени, в ночь на 30 марта по среднеевропейскому), после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 31 декабря 2020 года.

Исходный план Терезы Мэй предполагал, что Британия останется в таможенном союзе с ЕС, что должно было одновременно решить проблему границы с Ирландией. Брюссель отверг его, и теперь премьер-министр должна предложить другой устраивающий все стороны план, где будет учтена проблема ирландской границы. Желание Брюсселя создать границу по Ирландскому морю и сохранить Северную Ирландию в таможенном союзе с ЕС остается главной и пока неразрешимой проблемой потенциального договора. В результате переходный период может быть продлен.

www.newsru.com

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