Прокуратура Грузии: убийство друга и делового партнера Березовского Бадри Патаркацишвили санкционировал Саакашвили, Путин ни при чем

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Прокуратура Грузии объявила, что убийство бизнесмена Бадри Патаркацишвили было санкционировано бывшим президентом страны Михаилом Саакашвили. Таким образом, поставлена под сомнение версия о том, что за этой подозрительной смертью мог стоять Кремль.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, причастность Саакашвили была установлена в рамках расследования в отношении трех сотрудников Департамента конституционной безопасности Грузии. Во время обыска места проживания одного из задержанных правоохранители изъяли записи тайной прослушки от 4 и 5 февраля 2007 года. На одной из них были зафиксированы попытки завербовать одного из охранников Патаркацишвили и заявление о том, что Саакашвили санкционировал убийство бизнесмена за то, что тот являлся "политическим противником и врагом правительства".

На записи от 5 февраля обсуждалась подготовка к ликвидации Патаркацишвили, в частности, возможность получения информации о его службе безопасности, а также выбор способа убийства, в том числе использование веществ, вызывающих смерть от естественных причин.

- Арестованный сотрудник безопасности заявил, что записи прослушки - подделка

- Саакашвили обвиняли в намерении ликвидировать Бадри еще до момента его смерти

- Патаркацишвили хранил деньги Березовского. И тот почти все потерял, когда Бадри убили

- Версия Лондона о причастности Кремля к убийству Бадри поставлена под сомнение

Основываясь на показаниях большого числа свидетелей, в том числе, письменных, было установлено, что в целях совершения покушения на предпринимателя сотрудники департамента регулярно отслеживали его передвижения, собирали данные об охране, и оказывали давление на работников Патаркацишвили с тем, чтобы те создали необходимые условия для убийства.

Прокуратура Грузии напомнила, что один из проходящих по делу фигурантов был по ее запросу выдан Грузии из Нидерландов, пообещав и впредь использовать подобную практику. Следствие по делу продолжается.

Один из самых богатых людей Грузии, бизнесмен Бадри Патаркацишвили, внезапно скончался 12 февраля 2008 года на своей вилле близ Лондона. По оценкам врачей, причиной смерти бизнесмена стала ишемическая болезнь сердца. За несколько месяцев до смерти бизнесмен начал активно заниматься политикой, заявив о создании в Грузии оппозиционной партии и выставив свою кандидатуру на президентские выборы.

Арестованный сотрудник безопасности заявил, что записи прослушки - подделка

Тбилисский городской суд уже санкционировал арест бывшего высокопоставленного сотрудника Департамента конституционной безопасности (ДКБ) Грузии Георгия Мерабашвили, обвинив его в попытке убийства Бадри Патаркацишвили.

По данным Главной прокуратура Грузии, обвинения по этому делу предъявлены трем бывшим высокопоставленным сотрудникам ДКБ на основании изъятой аудиозаписи их разговоров.

На заседании суда обвиняемый Мерабашвили заявил, что невиновен, а аудиозаписи были сфальсифицированы.

Следующее заседание по данному делу в Тбилисском городском суде состоится 4 декабря, сообщает "Интерфакс".

Представители оппозиции уже заявили, что дело о попытке убийства в 2007 году Патаркацишвили прокуратура специально "достала с полки", чтобы перекрыть скандал последних дней, связанный с также тайными аудиозаписями находящегося в заключении прокурора Мирзы Субелиани, в которых он рассказывает в тюремной камере депутату парламента Виктору Джапаридзе о действиях прокуратуры, добывающей нужные показания по резонансным делам с помощью пыток.

Саакашвили обвиняли в намерении ликвидировать Бадри еще до момента его смерти

Михаила Саакашвили стали обвинять в намерении ликвидировать известного бизнесмена Бадри Патаркацишвили еще до его смерти.

Как заявил в 2007 году бывший соратник экс-президента Грузии, экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, в начале июля 2005 года между ним и Саакашвили состоялся разговор, во время которого президент "прямо спросил, что ты думаешь о том, если бы мы избавились от нашей главной угрозы".

"Я спросил, что он подразумевает... И он мне наметил конкретный план устранения этого человека. Я не ответил ни да, ни нет, попросил время подумать. Я догадался, что это ловушка. Если бы я принял это решение и выполнил задание, на другой день убрали бы меня. Этот человек был Патаркацишвили", - рассказал Окруашвили в сентябре 2007 года в эфире грузинской телекомпании "Имеди".

Сам Бадри Патаркацишвили тогда не воспринял всерьез эти предостережения, решив, что после таких слов Окруашвили "вряд ли кто-либо решится что-то со мной сделать". "Думаю, что сейчас будут беречь меня как зеницу ока", - сказал он и ошибся.

Но уже через три месяца Патаркацишвили стал открыто утверждать, что Саакашвили, действительно, готовит его ликвидацию. Якобы его физическое устранение планировалось несколько раз - в частности, осенью 2007 года и в октябре-ноябре 2007 года. Патаркацишвили надеялся на своих 120 телохранителей, но заявлял, что не чувствует себя "в безопасности где бы то ни было".

Напомним, обвинения в незаконном присвоении имущества бизнесмена Бадри Патаркацишвили против Саакашвили были выдвинуты еще в 2014 году. Экс-президенту вменялось в вину превышение служебных полномочий (ч.3 ст.333 УК Грузии) в деле об изъятии телекомпании "Имеди" из собственности Патаркацишвили.

А 5 января 2018 года городской суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы за препятствование расследованию убийства другого грузинского бизнесмена - сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани, совершенного в январе 2006 года. Тогда тело Гиргвлиани с перерезанным горлом было найдено на кладбище в окрестностях Тбилиси. А телекомпания "Имеди", принадлежавшая тогда Бадри Патаркацишвили, попыталась восстановить ход событий и вызвала тем самым мощный общественный резонанс.

28 июня 2018 года суд Тбилиси также заочно приговорил Саакашвили к шести годам лишения свободы по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.

Патаркацишвили хранил деньги Березовского. И тот почти все потерял, когда убили Бадри

Бадри Патаркацишвили был ответственным за финансы и все бизнес-проекты Бориса Березовского. Как рассказывал сам Березовский в интервью Forbes, он с самого начала отдал все деньги Бадри и потом брал их у друга на жизнь и свои проекты. 12 февраля 2008 года, когда якобы от сердечного приступа в своем доме в Лондоне скончался Патаркацишвили, Березовский потерял большую часть своего состояния.

Березовский позднее признавался, что не ожидал, что Бадри умрет раньше него. Оба деловых партнера не позаботились о том, чтобы юридически оформить раздел собственности. Березовский был уверен, что деньги и активы он делит пополам с партнером, но, как оказалось, это было не так. Сразу после смерти Бадри его вдова Инна подписала бумагу, по которой обещала передать половину активов Березовскому, но потом передумала, сказав, что была в состоянии аффекта. Так Березовский лишился одновременно и денег, и их добытчика.

Позже Березовский подал в Лондонский суд иск к семье Патаркацишвили, оценив потери в 50% всех активов Бадри. На тот момент адвокаты оценивали состояние Патаркацишвили в $2,1 млрд. В материалах суда фигурировали 152 компании, на доли в которых мог так или иначе претендовать Березовский.

Версия о причастности Кремля к убийству Бадри поставлена под сомнение

Бадри Патаркацишвили был объявлен Россией в международный розыск вместе с Борисом Березовским. 6 августа 2002 года Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело в отношении Березовского и двух бывших руководителей ЛогоВАЗа - Патаркацишвили и Юлия Дубова. 15 октября 2002 года были вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых за хищения в особо крупных размерах путем мошенничества. После смерти Патаркацишвили уголовные дела против него были прекращены.

В Скотланд-Ярде предположили, что смерть бизнесмена произошла при странных обстоятельствах и является "подозрительной". Было назначено проведение токсикологического анализа, который не выявил отклонений. А вскрытие обнаружило патологию, которая могла стать причиной внезапной кончины без предварительных симптомов.

Однако версии причастности Москвы и президента РФ Владимира Путина к гибели бизнесмена все еще циркулирует в американских и британских СМИ. Летом 2017 года новостной портал BuzzFeed сообщил, что "российские киллеры" по заказу Кремля "казнили" как минимум 14 человек, среди которых был и Бадри Патаркацишвили.

Версия о "руке Кремля", в частности, основана на том, что за несколько дней до смерти Патаркацишвили в грузинской газете "Алия" была опубликована распечатка его беседы с главой спецдепартамента МВД Грузии Ираклием Кодуа. Часть беседы была посвящена Владимиру Путину. Согласно редакционому переводу текста распечатки, Патаркацишвили сказал, что Путин, будучи заместителем Анатолия Собчака, "крышевал мои питерские бизнесы".

"Когда Яковлев там выиграл выборы у Собчака, Яковлев предложил ему остаться, но Путин поступил по-мужски и не остался - ушел из мэрии вместе с Собчаком. Два раза в день мне звонил и умолял: Бадри, переведи меня в Москву - не хочу здесь оставаться. Я пошел к Бородину - Пал-Палычу, который тогда был начальником ХОЗу у Ельцина. Он хороший парень - мой друг. Пришел я к нему и рассказал о Путине, что тот толковый парень и можно перевести его в финансово-контрольное управление? "А хочешь, я переведу его своим замом?" - сказал он. Позвонил я Путину, он приехал в тот же день, потом стал директором ФСБ, затем - премьер-министром", - якобы говорил Патаркацишвили.

"Наш конфликт начался с "Курска". Помнишь, когда подлодка утонула. Там было 100 ребятишек по 18-20 лет. У норвежцев была возможность их вытащить и спасти, но русские им не разрешили, дескать, там у нас военные секреты... Когда "Курск" тонул, мы два дня, 48 часов его искали, не смогли найти. Если бы нашли - тех ребятишек спасли бы. Какие на хрен военные секреты стоят того, чтобы в XXI веке 100 ребят потопить? Но этих генералов-дегенератов мы переубедить тогда не смогли, а Путин, оказывается, в это время гулял на яхте в море под Сочи!"

(Владимир Путин, бывший тогда президентом России, находился во время трагедии c "Курском" в отпуске в Сочи и решил отдыха не прерывать, пресс-служба лишь передала его слова из резиденции, что "флот располагает всем необходимым арсеналом средств спасения", позже он сказал, что хотел поехать, но "удержался"; тогда многие назвали бездействие Путина аморальным, в том числе и убитый позднее Борис Немцов - прим.ред.)

Сам Бадри Патаркацишвили не стал ни подтверждать, ни опровергать подлинность такого разговора о Путине и причине ухудшившихся с ним отношений.

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