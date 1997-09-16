Число жертв нападения в колледже в Керчи выросло до 20

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Количество погибших в ходе инцидента в Керченском политехническом колледже увеличилось до 20. Об этом заявил заместитель главы администрации Керчи Дилявер Мельгазиев, слова которого приводит "Интерфакс". Ранее сообщалось о 19 жертвах.

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"Двадцать погибших. Привезли [ночью] не три человека из техникума, как мы ожидали, а четыре", - сказал Мельгазиев журналистам в четверг об обнаруженных после бойни телах, доставленных в здание городского морга.

Также Мельгазиев сообщил, что все погибшие уже опознаны родственниками. По его словам, 15 из них были учащимися, пятеро - сотрудниками колледжа.

О состоянии раненых рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова, которая накануне прилетела в Керчь. По ее словам, состояние подростков, которые после взрыва и стрельбы в колледже находились в крайне тяжелом состоянии, за ночь удалось стабилизовать, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что к вечеру среды в реанимации находились десять подростков, пятеро из них - в коме. Всем им сделали операции. Еще пятеро были в тяжелом состоянии.

Три человека из числа получивших наиболее тяжелые травмы во время взрыва пришли в сознание, сообщил журналистам в четверг главврач Керченской городской больницы N1 Марат Еникеев. Тем не менее, их состояние [остается] все еще тяжелым, [что] обусловлено травматическим шоком, кровопотерей", - сказал он. По слова Еникеева, этих детей в числе прочих переводят на дальнейшее лечение в Москву.

К настоящему моменту в стационарах остаются 44 пострадавших, из них в состоянии средней тяжести - 34, семеро в крайне тяжелом состоянии и трое в тяжелом. "Родители находятся с детьми, в реанимацию они допускаются к детям, благодаря этому они все опознаны", - сообщила Скворцова.

Предполагается, что в четверг тяжелых раненых из Керчи перевезут в больницы Москвы, Краснодара и Симферополя. ​"Начинается эвакуация тяжелых раненых из Керчи в ведущие центры России, готовится эвакуация больных средней тяжести", - рассказала Скворцова. По ее словам, также готовится эвакуация больных средней тяжести со сложными переломами конечностей.

Реабилитация пострадавших в результате взрыва и стрельбы в политехническом колледже Керчи будет длительной, Минздрав обещает сделать все необходимое для их восстановления. Об этом журналистам на брифинге в четверг заявила Вероника Скворцова. "Это длинный процесс. Единственное, что мы можем гарантировать и обещать, что вот столько, сколько надо, это процесс будет продолжаться до полной ресоциализации", - добавила она.

Опубликован список погибших

Нападение на колледж в Керчи произошло накануне утром. По данным следствия, 18-летний студент Владислав Росляков подорвал самодельное взрывное устройство в здании учебного заведения и открыл стрельбу по людям, а после бойни покончил с собой. В результате погибли 20 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом").​ В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.

Telegram-канал Mash публикует список погибших.

1. Керова Алина, 28.05.2002

2. Перепелкин Егор, 04.09.1999

3. Вердибоженко Влад, 23.08.2003

4. Неопознанная девушка

5. Джураев Руден, 21.11.2001

6. Степаненко Сергей, 30.08.2003

7. Карымов Роман, 16.09.1997

8. Устенко Людмила, 15.10.1953

9. Лысенко Руслан, 03.11.2000

10. Журавлева Анна, 27.12.1998

11. Лазарев Влад, 06.09.1999

12. Флоренский Никита, 26.06.2002

13. Лавренович Алексей, 12.09.1999

14. Русляков Вадим

15. Пипенко Даниил, 29.08.2002

16. Чегерест Дарья, 15.10.2002

17. Моисеенко Саша

18. Кудрявцева Лариса, 1956

19. Бакланова Анастасия, 01.11. 1991

20. Бакланова Светлана, 12.07.1961

Рослякова посмертно подвернут психолого-психиатрической экспертизе

Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что покончившему с собой Владиславу Рослякову будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза для установления его психологических особенностей, а также мотивов, толкнувших его на преступление.

Источник "Интерфакса" накануне сообщил, что Росляков мог устроить кровавую бойню в учебном заведении из-за конфликтов с преподавателями. По его словам, также проверяется версия возможного участия Рослякова в молодежных экстремистских группировках, однако она пока не нашла подтверждений.

Также стало известно, что Росляков посещал стрелковый клуб и интересовался оружием. Как было установлено, молодой человек на законных основаниях получил разрешение на приобретение и хранение огнестрельного оружия. В начале октября он купил в магазине около 150 патронов. Рядом с телом покончившего с собой стрелка было обнаружено еще одно взрывное устройство, которое он не успел взорвать.

Бойни в российских учебных заведениях в стиле "Колумбайн" случались и раньше, однако теракт в крымском колледже, унесший жизни двух десятков человек, стал более ужасающим.

Напомним, массовый расстрел в средней школе "Колумбайн" в американском городке Литлтон, штат Колорадо, произошел 20 апреля 1999 года. Тогда двое юношей, Эрик Харрис и Дилан Клиболд, ворвались в школу с оружием в руках. Они убили 12 учеников и одного учителя, ранили десятки учащихся, после чего покончили с собой.

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