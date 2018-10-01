''Eurostat'': процент подверженных риску бедности жителей в странах Балтии выше среднего

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Удельный вес жителей, подверженных риску бедности или социальной отверженности, в странах Балтии выше среднего в ЕС, свидетельствуют данные "Eurostat" за 2017 год по 23 из 28 стран ЕС.

Иллюстративное фото.

В Латвии риску бедности и социальной отверженности подвержены 28,2% или 544 тыс., в Эстонии - 23,4% или 305 тыс., в Литве - 29,6% или 843 тыс. жителей.

В среднем по ЕС риску бедности и социальной отверженности подвержены 22,5% населения - примерно 112 млн человек.

Самым высоким среди стран ЕС риск бедности является в Болгарии - 38,9%. В Румынии он составляет 35,7%, в Греции - 34,8%. Выше среднего в ЕС риск бедности также в Италии (28,9%), Испании (26,6%), Венгрии (25,6%), на Кипре (25,2%) и в Португалии (23,3%).

Ниже среднего в ЕС удельный вес жителей, подверженных риску бедности и социальной отверженности, - в Люксембурге (21,5%), Бельгии (20,3%), Польше (19,5%), на Мальте (19,2%), в Дании (19%), Австрии (18,1%), Швеции (17,7%), Франции и Словении (17,1%), Нидерландах (17%), Словакии (16,3%), Норвегии (16,1%), Финляндии (15,7%) и Чехии (12,2%).

Данные об удельном весе жителей, подверженных риску бедности или социальной отверженности, в Ирландии, Хорватии, Великобритании, Исландии и Швейцарии недоступны.

Согласно методологии "Eurostat", подверженными риску бедности считаются члены домохозяйств, чьи доходы ниже порога бедности, установленного в размере 60% от средних доходов в стране.

BNS