Политики рассказывают о политике

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Получить детальную информацию об устройстве госаппарата, а также о политических баталиях в республике теперь можно на семинарах Академии политики – нового образовательного проекта Социал-демократической партии.

«Политика – дело очень конфликтное: то есть, постоянные споры,» – считает Евгений Осиновский,

но зато «у нас меньше принципиальных изменений курса». Фото: Сергей Трохачев

Это полезное начинание на русском языке стартовало в Таллинне и продолжилось в Нарве, причем впредь лекционно-семинарские занятия, предполагающие, что ценно, немедленную обратную связь в режиме «вопрос-ответ», будут проходить в нашем городе, как минимум, раз в месяц. На первой сентябрьской встрече в арт-клубе «Ро-Ро» выступили председатель Социал-демократической партии Евгений Осиновский и ректор Академии внутренней безопасности, а также депутат Нарвского городского собрания Катри Райк. Были озвучены темы «Кого и куда мы выбираем, и чем они занимаются?» и «Будущее русской школы – главный предвыборный баттл».

Коалиционное правительство обеспечивает медленное, но стабильное продвижение

Сущностью эстонской политической системы, отметил Евгений Осиновский, является правительственная коалиция, которая в настоящее время представлена тремя ведущими партиями – социал-демократами, центристами и членами «Отечества» (бывшая IRL). Понятно, что по большинству вопросов возникают дебаты, порой ожесточенные. Каждая партия может наложить вето на любой законопроект. С одной стороны, это приводит к пробуксовыванию законотворчества, с другой – укрепляется политическая культура: люди учатся договариваться, и республика застрахована от резких сдвигов. В конечном итоге побеждает здравый смысл. Например, в 2011 году в качестве своего первого законопроекта Евгений Осиновский, находившийся тогда в оппозиции, предложил закончить с серыми паспортами и предоставить гражданство всем детям неграждан. Идею тогда отклонили в связи с сопротивлением IRL, но через три года приняли и теперь, с 2016 года, действует закон о гражданстве.

Государственный язык должен непринужденно стать вторым родным

Пожалуй, так можно коротко резюмировать выступление Катри Райк. Все, что нужно сделать, это создать условия, при которых эстонский язык органично и без всякого диктата, начиная с детского сада, стал бы обыденной лингвистической реальностью для русскоязычного населения Нарвы и Ида-Вирумаа. Все к тому идет: нынешняя молодежь вполне двуязычна, да и английским владеет неплохо, и уже сейчас возможности региона вполне достаточны для получения образования в самом широком спектре. Но главное, уверена Катри Райк, «должно сохраниться обучение родному языку».

Сергей ТРОХАЧЕВ