Президент Рухани: США стремятся сменить власть в Иране

Дата публикации: Вчера, 09:00 Просмотрено: 68

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что США совершают действия, направленные на снижение легитимности иранских властей и последующую смену режима, передает "Интерфакс".

"Сокращение легитимности системы - их конечная цель. Когда они говорят об избавлении, или как они называют это - о смене режима, тогда как сделать, чтобы режим сменился? Через сокращение его легитимности, иначе режим не сменится", - цитируют иранские СМИ слова Рухани, сказанные в пятницу в Тегеранском университете.

Рухани добавил, что для достижения своей цели США ведут психологическую и экономическую войну против Ирана.

Иранский президент также упомянул выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и заявил, что из-за этого шага Вашингтон в итоге навредил самому себе.

"Все знают, что Америка проиграла юридически и политически, когда отказалась от одного из своих международных обязательств, а мы добились победы", - сказал президент, отметив, что лишь немногие страны поддерживают отказ США от СВПД.

По словам Рухани, в Вашингтоне ожидали, что вслед за США от СВПД откажется также Иран, и что СБ ООН в конечном счете "изолирует" Иран, однако этого не случилось.

Президент подчеркнул, что Иран, оставшись в СВПД, ничего не потерял, и что Тегеран в любой момент может выйти из соглашения.

Отношения США и Ирана обострились после прихода к власти Дональда Трампа. Глава Белого дома неоднократно обвинял Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе и поддержке мирового терроризма.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе и о восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.Остальные участники сделки (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) остаются приверженными договоренностям.

Первый блок ограничительных мер против Ирана, касающийся иранского автомобильного сектора, а также торговли золотом и другими металлами, был восстановлен в начале августа.

Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.

www.newsru.com