Старт союза окончился неудачей

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Во время старта ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-10» с новым экипажем МКС в четверг произошла «авария носителя». На борту «Союза МС-10» находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сообщил, что экипаж «Союза» приземлился, все живы. Об этом сообщает Рамблер.

"Общая координация поиска и спасания осуществлялась силами Федерального агентства воздушного транспорта при поддержке ВКС и Роскосмоса", — сообщил представитель ведомства. В Росавиации отметили, что поисково-спасательная операция прошла «на отлично».

Как сообщил Центральный военный округ (ЦВО), поисково-спасательные машины ПЭМ-1 «Синяя птица» с краном прибыли к месту обнаружения капсулы «Союза МС-10» в степи Казахстана. По данным пресс-службы округа, сама капсула находится в 25 километрах от Жезказгана. Вылетевшие на поиск вертолеты Ми-8 еще находятся в пути. Об этом сообщает Рамблер.

rambler.ru