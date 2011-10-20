Bellingcat и британская разведка: в Ливии действует спецназ ГРУ, Путин строит там военные базы и отправляет комплексы С-300

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Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие ополченцам - Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифа Хафтара, которого в Москве считают реальным претендентом на место покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Хафтар, контролирующий восточную часть Ливии, неоднократно за последние несколько лет посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза РФ. И он получил согласие РФ вооружить его подразделения, а также на поставку оружия на сумму в $2 млрд в обмен на 2 военные базы

Россия укрепляет свое военное присутствие в Ливии и поставляет оружие ополченцам - Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифа Хафтара (на фото), которого в Москве считают реальным претендентом на место покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи

Представители британской разведки накануне сообщили премьер-министру Терезе Мэй, что Россия уже направила свои военные ресурсы в Ливию, чтобы не только дестабилизировать этот регион и превратить измученную войной Ливию в новую Сирию, но и дестабилизировать страны Европы через захват ключевых маршрутов, по которым в ЕС незаконно въезжают мигранты из Африки. Это может спровоцировать новый миграционный кризис в Европе.

По данным разведки, для Путина Ливия - следующая после Сирии цель, так как там отсутствует какая-либо стабильность, там царит двоевластие, и там есть крупные запасы нефти, пишет в среду газета The Times.

Реальность скорого воплощения этих планов косвенно подтверждается и официальным обращением руководства Ливийской национальной армии к президенту РФ Владимиру Путину, в котором его просят вмешаться и разрешить кризис в Ливии.

- О присутствии военнослужащих РФ в Ливии заявили и в Пентагоне

- Десятки контрактников из РФ еще в начале 2017 года "выполняли задачи" в Ливии

- РФ не скрывает своих целей в Ливии: контроль региона, возврат влияния, нефть, порты, военные базы

- Справка: фельдмаршал Халифа Хафтар

- МИД РФ: Западные спецслужбы используют Bellingcat для информационных диверсий

О наращивании российского влияния в Ливии и деятельности там агентов ГРУ пишет и The Independent. Оказывается за громкими разоблачениями расследовательской группы журналистов Bellingcat, которая 9 октября в парламенте Великобритании объявила, что реальное имя агента ГРУ Александра Петрова, отравившего Сергея Скрипаля, - Александр Мишкин, прошло почти незамеченным заявление о действиях РФ в Ливии. Представитель Bellingcat Кристо Грозев сообщил парламентариям, что Bellingcat расследует в данный момент вопрос присутствия агентов ГРУ в Ливии, где "Россия оказывает поддержку одной из сторон, принимающих участие в гражданской войне".

О том, что Россия осуществляет военную поддержку Халифы Хафтара и уже направила ему в помощь подразделения спецназа ГРУ, а также комплексы С-300, пишет и британская газета The Sun, упоминая уже довольно старые данные об отправке туда нескольких десятков военнослужащих Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) для поддержки командующего Ливийской национальной армии (ЛНА) генерала Халифы Хафтара, враждебного признанному международным сообществом правительству Ливии.

Кроме этого Россия поставила Хафтару тяжелые вооружения, пишет газета, ссылаясь на источники в британском правительстве. Это российские крылатые ракеты "Калибр" и зенитно-ракетные системы ПВО С-300.

Эти источники также сообщили, что правительство РФ договорилось о строительстве на северо-восточном побережье Ливии двух военных баз - в городах Тобрук и Бенгази. Согласно этой информации, обе базы прикрывают боевики "Частной военной компании Вагнера".

РФ не скрывает своих целей в Ливии: контроль региона, возврат влияния, нефть, порты, две военные базы

Посольство России в Лондоне опровергло информацию британских изданий, заявив, что она "не имеет ничего общего с реальностью". А заместитель комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин решил "со всей ответственностью заявить, что российские военнослужащие не присутствуют в Ливии", передает РИА "Новости".

В том же ключе высказался в среду во время пресс-конференции в Бенгази официальный представитель Главного командования Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари, комментируя сообщения британской прессы о создании российских военных баз в Северной Африке. "Эти сообщения абсолютно не соответствуют действительности. На территории Ливии нет российских или нероссийских баз. Мы будем рады видеть с визитом в восточный регион нейтральную делегацию представителей средств массовой информации, чтобы они убедились в этом", - приводит ТАСС слова аль-Мисмари.

Но присутствие российских военных в Ливии подтверждают источники, близкие к Минобороны РФ. Российский контингент в этой стране представлен в том числе элитными десантными подразделениями, переправленными в восточную область из частей в Подмосковье. Переброска военных подразделений активно идет в последние месяцы, сообщает РБК.

Другой источник, близкий уже к властям Ливии, также подтвердил военную активность РФ в регионе.

Впрочем, правительство РФ уже не первый год ведет такие активные действия, направленные на возрождение своего влияния в этом регионе, утраченного после падения режима Муаммара Каддафи, растерзанного разъяренной толпой 20 октября 2011 года.

Когда правил этот диктатор (а он правил фактически более 40 лет), Москва инвестировала в Ливию огромные средства. И теперь Кремль намерен вернуть то, что ему было за это обещано. А помочь в этом может мятежный ливийский маршал Халифа Хафтар, который взял под контроль большинство нефтеналивных портов на Средиземном море.

Гражданская война в Ливии началась сразу после гибели Муаммара Каддафи и продолжается более 7 лет.

В Ливии сейчас царит двоевластие - на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией (ЛНА) во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет войну с исламистами.

Поддержку Хафтару за пределами Ливии оказывают Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия.

В июне 2016 года маршал провел в Москве встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. В сентябре 2016 года посланник Хафтара в Москве, по неподтвержденным официально данным, просил Россию содействовать в снятии эмбарго на поставки вооружений национальной армии Ливии.

В ноябре 2016 года Халифа Хафтар в очередной раз прибыл в Москву, где встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и провел встречу в Министерстве обороны России. Он озвучил свои пожелания получить военную помощь от РФ для борьбы с исламистами.

В начале января 2017 года маршал Хафтар поднялся на борт авианосца "Адмирал Кузнецов", который в то время возвращался из Сирии, где выполнял боевые задачи. Там он принял участие в видеоконференции с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, в ходе которой обсудил борьбу с терроризмом. По итогам этих переговоров Россия согласилась вооружить мятежного ливийского фельдмаршала и поставить ему оружие на сумму в два миллиарда долларов.

Взамен Россия сможет вернуть свое влияние в Северной Африке, а также получить две военные базы - в городах Тобрук и Бенгази на побережье Средиземноморья.

США и страны Европы всерьез опасаются строительства этих российских военно-морской и военно-воздушной баз всего в 700 километрах от Европы.

РИА "Новости" два года назад напоминало, что еще в 2009 году агентство Reuters цитировал неназванного российского военного представителя, который заявлял, что в России принято политическое решение о создании российских военно-морских баз в Сирии, Ливии и Йемене.

В январе 2017 года швейцарская газета Neuе Zürcher Zeitung сообщила, что фельдмаршал Хафтар на борту авианосца "Адмирал Кузнецов" подписал соглашение с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в котором говорится о планах РФ построить военные базы в ливийских городах Тобруке и Бенгази. Но официально Москва это не подтверждала, заверив, что пока имеет только две базы Минобороны РФ в дальнем зарубежье - в Сирии: база в порту Тартус и авиабаза Хмеймим.

Но еще до "арабской весны" Россия намеревалась заняться восстановлением пунктов размещения ВМФ России в Ливии. Бывший лидер страны Муаммар Каддафи предлагал РФ разместить ее военно-морские базы под Триполи и Бенгази. Однако этим планам был положен конец в день смерти диктатора.

Справка: фельдмаршал Халифа Хафтар

Халифа Хафтар родился в 1943 году, он выпускник Военной академии Бенгази, проходил обучение в СССР и Египте, говорит на русском языке, участвовал в перевороте, который привел к власти Муаммара Каддафи.

В СССР он проходил обучение дважды - на высших офицерских курсах "Выстрел" и в Академии имени Фрунзе.

В 1973 году во время войны с Израилем Хафтар командовал ливийскими подразделениями, оказывавшими поддержку Египту. Участвовал в чадско-ливийском конфликте и попал в плен. После этого Каддафи отрекся от Хафтара, что сильно повлияло на отношения между ними.

При поддержке ЦРУ Хафтар сбежал из плена и перебрался в Заир, потом в Кению, а затем - в США. Он прожил там почти 20 лет и получил американское гражданство. Но в 2011 году Хафтар вернулся в Ливию, где принял участие в войне.

Хафтар - видная фигура оппозиции. После многих лет политического и военного лавирования в хаосе ливийских событий, после пережитых покушений, Хафтар в апреле 2016 года в ходе кампании по возвращению в армию бывших офицеров Каддафи стал главнокомандующим национальной армии, которую его противники называют его "личной группировкой".

Сегодня в Ливии хоть какой-то весомой властью обладают несколько сил. Среди них - избранный еще в 2014 году парламент со штаб-квартирой в городе Тобрук и созданное в марте 2016 года при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия со штаб-квартирой в Триполи.

Хафтару помогают в первую очередь Египет и ОАЭ, которые доставляют ему оружие. Именно Египет и ОАЭ могли выступить посредниками и подтолкнуть Хафтара открыто обратиться к России за военной поддержкой.

МИД РФ: Западные спецслужбы используют Bellingcat для информационных диверсий

"Инициативная группа" Bellingcat не является традиционным СМИ и используется западными спецслужбами как инструмент для информационных диверсий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге в Коктебеле. Перед этим ей задали вопрос о собранной Bellingcat информации, касающейся личности одного из фигурантов уголовного дела об отравлении Скрипалей, передает "Интерфакс".

"Структура Bellingcat и те, с кем она взаимодействует, является псевдоСМИ, что уже в подтверждениях не нуждается. Это не средство массовой информации в традиционном понимании тех целей и задач, которые должны перед ним стоять и того образа действий, которые ожидаются от СМИ со стороны гражданского общества", - сказала Захарова.

По ее словам, "речь идет о способе "слива" информации либо специальными службами, либо представителями силовых структур зарубежных стран, которые с целью дискредитации, информационных диверсий, проведения информационных кампаний, используют этот интернет-движок для продвижения нужной информации".

Захарова подчеркнула, что "ни одно СМИ в традиционном смысле такого себе позволить не может, потому что тут же потеряет доверие со стороны своей аудитории".

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