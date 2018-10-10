Генсек Совета Европы пригрозил исключить Россию из организации

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Россию могут исключить из числа участников уставных органов Совета Европы, если она не возобновит выплату взносов в бюджет организации до середины 2019 года. Об этом заявил генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд.

По его словам, неуплата взносов в течение двух лет дает основания для санкций. "И я считаю, что после этого комитет министров не просто может, а должен применить статью", - приводит "Европейская правда" слова генсека, сказанные на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В частности, комитет министров Совета Европы может прекратить участие России в работе ПАСЕ. Двухлетний срок с момента последней выплаты истечет в июне 2019 года, напомнил Ягланд.

"Абсолютно недопустимо терпеть, чтобы страна, которая до сих пор здесь, не платила взносы. Нельзя быть наполовину членом, наполовину нет, это было бы катастрофой для всей конвенции", - добавил он.

В случае выхода России из организации Ягланд намерен представить откорректированный вариант бюджета СЕ.

Согласно девятой статье устава СЕ, если страна-член "не выполняет своих финансовых обязательств" в течение двух лет, комитет министров может приостановить ее членство до тех пор, пока обязательства не выполнят. Россия же перестала платить взносы в организацию в 2017 году, и в итоге дефицит бюджета СЕ на начало 2018 года составил 18 миллионов евро, пишет "Коммерсант".

Представителей России в 2014 году лишили ряда полномочий в ПАСЕ из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях, прекратила участие в заседаниях, а с 2016-го не направляет документы для аккредитации членов делегации. В июне 2017 года Россия сообщила, что приостанавливает часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не восстановят в полном объеме.

Россия вступила в Совет Европы в феврале 1996 года, а спустя два года она ратифицировала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. С того момента в стране был проведен ряд важных реформ в правовой области, приближающих к европейским стандартам.

Например, когда Россия стала членом СЕ, в тюрьмах содержались примерно 1 млн заключенных. "Сегодня в России насчитывается около 600 тыс. заключенных, и они находятся в более современных тюрьмах", - говорил генсек Совета Европы в своем сентябрьском выступлении.

Кроме того, "Россия приняла новый Уголовный кодекс, новый Гражданский кодекс". "В России нет смертной казни, там запрещены пытки", - добавил Ягланд.

Глубокий кризис в российско-европейских отношениях наступил в апреле 2014 года. Тогда делегация РФ в ПАСЕ была лишена права голоса из-за обострения ситуации на Украине и присоединения Крыма к России. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточились. В ответ делегация РФ заявила, что отказывается работать на таких условиях, а в 2016-2017 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий "из-за сохраняющихся в Страсбурге русофобских настроений".

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

Россия не направляла заявку на подтверждение полномочий делегации РФ в ПАСЕ и в 2018 году.

Претензии Совета Европы к России касаются не только внешней политики, которую оценивают как агрессивную, но и внутренней политики, при которой попираются базовые ценности и гражданские права. Из 2380 постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в делах против РФ российские власти выполнили лишь 608, то есть 25%. Между тем "государства - члены СЕ обязаны исполнять постановления ЕСПЧ в соответствии со статьей 46 Конвенции о правах человека", считают в Совете Европы.

Во вторник видные российские парламентарии заявили, что Россия не намерена возвращаться в ПАСЕ, пока там якобы царят русофобские настроения и "антироссийская истерия". "Нам с такой организацией, где о Россию вытирают ноги и хотят только возобновления наших миллионных платежей, просто не по пути", - сказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Его поддержал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По словам сенатора, ПАСЕ в последние годы превратилась в "структуру местечковых разборок".

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