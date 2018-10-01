В Амурской области виадук рухнул на главный путь Транссиба (ВИДЕО)

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В городе Свободный Амурской области виадук частично обрушился на главный путь Транссибирской магистрали. Региональное управление МЧС сообщает, что произошло обрушение двух пролетов виадука 1982 года постройки.

Как рассказал "Интерфаксу" представитель главка МЧС России Денис Долинин, в момент обрушения по автомобильному мосту ехал грузовик. В результате медицинская помощь потребовалась водителю - он доставлен в больницу с переломами ног и закрытой черепно-мозговой травмой.

После инцидента, который произошел около 11 часов по местному времени (4 часа утра по Москве), городская комиссия по чрезвычайным ситуациям по предложению исполняющего обязанности главы города Владимира Константинова приняла решение ввести режим ЧС муниципального уровня, сообщили ТАСС во вторник, 9 октября, в пресс-службе мэрии.

К месту происшествия экстренно выехали губернатор региона Василий Орлов и областной министр транспорта и строительства Александр Зеленин. Первоочередная задача сейчас - не допустить транспортного коллапса, говорится в сообщении на сайте правительства Амурской области.

Между тем в Сети появилось видео, на котором запечатлено обрушение моста. На нем видно, что виадук рухнул на железнодорожное полотно через несколько секунд после того, как под ними прошел последний вагон грузового состава.

К разбору завалов подключились крупнейшие предприятия

Как стало известно, необходимую технику для разбора завалов на месте обрушения виадука предоставят крупные предприятия Свободного, в том числе инвестор и заказчик строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Как сообщил и.о. главы города Владимир Константинов, слова которого приводит "Интерфакс", восстановительные поезда подойдут со станций Шимановск и Белогорск.

Железнодорожная бригада предоставила два тяжелых бульдозера, два крана, трал, пять самосвалов и 50 человек для разбора завалов. Всего на разборке завалов будет работать не менее 150 человек.

Кроме того, тяжелую технику предоставит "Газпром переработка Благовещенск". В частности, предприятие выделит 50-тонные краны и компрессорные установки, чтобы рабочие могли приступить к демонтажу моста. Также организован ремонт объездной дороги, чтобы обеспечить транспортную связь Залинейной части города с центральной частью Свободного. В свою очередь, речной порт предоставит пескогравий для отсыпки дорог и выравнивания профиля.

Как сообщается на сайте филиала РЖД - Забайкальской железной дороги, из-за обрушения моста движение проездов на станции "Свободный" временно ограничено. В сообщении отмечается, что пострадавших среди сотрудников РЖД и пассажиров нет.

ТАСС в Забайкальской железной дороге заявили, что инцидент не приведет к задержкам пассажирских поездов. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия в ОАО "РЖД" создан оперативный штаб.

СК и прокуратура проводят проверки

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по факту инцидента. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура также начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Свободненский транспортный прокурор выехал на место происшествия.

Выясняются причины инцидента. В правительстве региона считают, что мост мог рухнуть из-за грузовика, который ехал по мосту, передает РИА "Новости". По данным собеседника агентства, автомобиль был сильно нагружен.

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