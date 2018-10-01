Вашингтон изложил свою позицию в рамках слушаний по иску Ирана к США в Международном суде ООН

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Международный суд ООН в понедельник провел слушания по иску Ирана против США, в котором содержатся требования Тегерана отменить антииранские санкции, передает "Интерфакс". "Сегодня суд проводит заседание для того, чтобы выслушать аргументы сторон, участвующих в процессе", - объявил вице-председатель суда Абдулкави Ахмед Юсуф в начале слушаний.

В ходе судебных слушаний американские представители вновь заявили, что Иран является спонсором террористических организаций и его ходатайство в суде по поводу отмены ограничительных мер - неприемлемо. "Иранская сторона явилась в суд с нечистыми намерениями. Иск Ирана, переданный в суд, является недопустимым", - сказал юридический советник Госдепа США Ричард Висек.

"Действия Ирана включают в себя поддержку терактов, осуществляемых террористическими группировками, убийства, похищения людей и транспортировку оружия", - подчеркнул он.

При этом Висек обвинил высокопоставленных иранских лиц не только в поддержке терроризма, но и в "нарушении обязательств по нераспространению ядерного оружия, использованию баллистических ракет и транспортировке оружия".

На прошлой неделе Международный суд ООН вынес предварительное постановление по иску Ирана к США, согласно которому США должны вывести из-под санкций в отношении Ирана гуманитарную помощь и товары, связанные с гражданской авиацией. Помимо этого, суд счел, что он обладает юрисдикцией для рассмотрения иска Тегерана против Вашингтона, хотя против этого выступала американская сторона.

Речь идет об иске Ирана против США, который Тегеран направил в суд ООН в конце июля этого года. Слушания проходили в суде ООН с 27 по 30 августа, после чего суд 3 октября вынес предварительное решение по делу. Объектом спора стали возможные нарушения Соединенными Штатами соглашения между Ираном и США "О дружбе, экономических отношениях и консульских правах" от 1955 года.

Соглашение 1955 года закрепляло правовой принцип наибольшего благоприятствования в отношении физических и юридических лиц с обеих сторон, а также было направлено на укрепление торговых связей между двумя странами. В Тегеране настаивают на том, что санкции, восстановленные Соединенными Штатами, нарушают этот правовой принцип.

С 6 августа Вашингтон восстановил масштабные санкции против Ирана. Хотя это предусмотрено только в случае нарушения Ираном договоренностей, США объявили о возобновлении санкций в одностороннем порядке. Ни одна сторона многостороннего соглашения "Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе", которое ранее приостановило действие санкций, не поддержала данное решение.

По данным Минфина США, следует ожидать возвращения санкций на приобретение Ираном американских долларов, на торговлю золотом и другими ценными металлами, на продажу, поставку или торговлю алюминием и сталью, а также графитом и углем, на выпуск иранского долга, а также санкции против иранских автомобилей. Кроме того, Вашингтон отзывает разрешения, выданные в рамках СВПД, на возможность Ираном экспортировать ковры и продовольствие в США. Более болезненные санкции, которые направлены на возможность Ирана экспортировать нефть, вступят в силу 4 ноябряЕвросоюз со своей стороны ввел в действие блокирующий регламент для защиты европейских компаний от санкций США против Ирана. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини призвала европейский бизнес активизировать работу в Иране.

В США сообщили, что не особенно беспокоятся по этому поводу и грозят запретить бизнес в своей стране компаниям, которые продолжат сотрудничество с Исламской Республикой после введения санкций. Ряд компаний-гигантов уже объявили о планах уйти из Ирана. Среди них Daimler, Peugeot, Siemens, Total, Boeing, Lukoil, Airbus, Shell.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что санкции против Ирана будут соблюдаться до тех пор, пока страна радикально не изменит свой политический курс. При этом Трамп заявил, что сохраняет готовность заключить с Ираном более обширную сделку, которая затронула бы "весь спектр злонамеренной деятельности режима".

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что "Америка будет сожалеть о введенных санкциях" и отверг возможность прямых переговоров с Трампом после введения санкций. "Если вы ударите кого-то ножом, а затем скажете, что хотите поговорить, в первую очередь нужно убрать нож", - сказал президент Исламской Республики. Он выразил мнение, что призыв лидера США к прямым переговорам нацелен на "создание хаоса в Иране".

В сентябре стало известно, что Россия, Великобритания, Китай, Франция и Германия предложили создать специальный финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США.

В свою очередь, советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции против Ирана и будут агрессивно" и "непоколебимо" реализовывать их. Кроме того, Болтон заявил, что Тегеран заплатит "чертовски высокую цену", если попытается противостоять США.

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