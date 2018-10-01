Президент посетит с визитом Южную Корею и Армению

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На этой неделе президент Керсти Кальюлайд совершит визит в Южную Корею и Армению.

Foto: rus.err.ee

С понедельника по среду президент будет находиться с рабочим визитом в Южной Корее, где примет участие в крупнейшей в Азии конференции лидеров общественного мнения.

В четверг и пятницу президент примет участие во всемирном саммите франкоязычных стран в Ереване, чтобы обсудить с собравшимися лидерами государств баллотирование Эстонии в непостоянные члены Совета безопасности ООН.

Во время визита в Южную Корею президента будет сопровождать делегация бизнесменов из Эстонии. Президент выступит с речью на открытии World Knowledge Forum в Сеуле и откроет стенд об электронном резидентстве. В ходе визита она также встретится с южнокорейскими предпринимателями и мэром Сеула и выступит в Женском университете EWHA.

С четверга по пятницу президент Кальюлайд будет находиться с рабочим визитом в Армении. В ходе визита она встретится с президентом Армении Арменом Саркисяном и примет участие в саммите франкоязычных стран в Ереване, где выступит на пленарном заседании. В течение двух дней президент встретится с участвующими в саммите лидерами и генеральными секретарями организации франкоязычных стран. Главная тема встреч — баллотирование Эстонии в непостоянные члены СБ ООН на период 2020-2021.

Президент вернется в Эстонию в пятницу.

BNS