Космическое такси Илона Маска отвезло на орбиту аргентинский спутник и вернулось на базу в США, вызвав слухи об инопланетном вторжении (ВИДЕО)

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Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в воскресенье вечером, 7 октября, с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния (в 05:21 8 октября по московскому времени), благополучно доставила аргентинский спутник SAOCOM-1A на орбиту, а затем вернулась на землю.

Посадка первой ступени Falcon 9, выполняющей роль разгонного блока, стала первой посадкой на сухопутную платформу Zone 4 базы ВВС США Ванденберг.

"Отделение второй ступени подтверждено. Это значит, что спутник выведен на околоземную орбиту и миссия завершена", - отметили в компании. Это произошло на 14-й минуте после старта.

Трансляция полета велась на сайте разработчика носителя американской компании SpaceX Илона Маска.

Первая ступень ракеты-носителя Falcon была возвращена уже в 30-й раз. "Falcon 9 стоит (вертикально) на Zone 4 после вывода спутника на околоземную орбиту. Это 30-е успешное приземление разгонного блока", - сообщается в Twitter компании.

Напомним, запуск SAOCOM-1A переносился по разным причинам дважды: 28 сентября и 6 октября.

Накануне SpaceX заранее предупредила людей, проживающих недалеко от базы ВВС, о пуске ракеты. "Во время попытки приземления жители округов Санта-Барбара, Вентура и Санл-Луис Обиспо могут услышать один или несколько хлопков", - проинформировали в SpaceX

Отметим, что запуск ракеты сопровождался необычайно странным свечением вокруг нее, что породило массу слухов об "инопланетном" вторжении.

Люди, населяющие Санта-Барбару, Вентуру, Сан-Луис-Обиспо и другие близлежащие города могли не только слышали череду своеобразных сверхзвуковых явлений, но и видели вначале небольшой светящийся шаг, который стал все больше увеличиваться. Свечение от этого разрастающегося облака многие даже приняли за неопознанный летающий объект.

Технология возвращения на землю первой ступени, оснащенной четырьмя раскладывающимися посадочными опорами для мягкого приземления, осуществляется с помощью торможения двигателей и парашюта. Повторное применение этой ступени позволяет удешевить будущие пуски.

Спутник SAOCOM-1A принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначен для радиолокационного наблюдения за Землей. Получаемая с этого аппарата информация будет использоваться службами спасения и метеорологами. Спутник пригоден для мониторинга состояния окружающей среды, в том числе для замера уровня влажности почвы в том или ином районе, отмечает ТАСС. В этой исследовательской программе также участвует космическое агентство Италии.

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