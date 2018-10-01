Госсекретарь США Майк Помпео завершил свой четвертый визит в КНДР

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Госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье завершил визит в КНДР, в ходе которого он встретился с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном, сообщает "Интерфакс".

Это уже четвертый визит американского госсекретаря в КНДР. В воскресенье госсекреталь США прибыл в Южную. В понедельник Помпео отправится в Пекин, где также проведет ряд встреч с представителями правительства. Ранее Помпео, общаясь с американскими журналистами, предположил, что по итогам его поездки в Пхеньян может быть объявлено о дате и месте проведения второй встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына. "У меня была хорошая поездка в Пхеньян для встречи с председателем Кимом. Мы продолжаем достигать прогресса по договоренностям, достигнутым на саммите в Сингапуре", - написал Помпео в Twitter.

"Визит в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном прошел успешно. Мы продолжаем работу над соглашениями, достигнутыми в ходе встречи в Сингапуре. Спасибо за оказанный мне и моей команде из Госдепа США прием", - написал он.

Свое сообщение американский госсекретарь сопроводил фотографией, на которой он запечатлен с Ким Чен Ыном. М.Помпео также поблагодарил северокорейскую сторону за прием американской делегации. Встреча Помпео и Ким Чен Ына прошла в Пхеньяне и длилась два часа, сообщает в Twitter корреспондент BBC Лора Бикер. Другие подробности встречи пока не известны.

После визита в КНДР Помпео прибыл в Сеул, где он проведет встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и главой МИД Кан Гён Хва, которым он расскажет об итогах поездки в КНДР. Затем американский госсекретарь направится в Пекин, где у него также пройдут встречи на высоком уровне.

12 июля в Сингапуре состоялась первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление.

В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

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