Нарву посетила делегация из Швейцарии

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2 октября делегация правительства кантона Граубюнден Швейца́рской Конфедера́ции во главе с президентом кантона Марио Кавигелли и посол Швейцарии в Латвии, Литве и Эстонии Константин Оболенский с официальным визитом посетили Нарву. Гости встретились с представителями городской администрации, а также побывали в Нарвском замке.

Foto: Anastassia Zahharova

На встрече с гостями в Нарвской горуправе присутствовали мэр Нарвы Тармо Таммисте и городской секретарь Антс Лийметс.

С гостем обсудили широкий спектр вопросов. Говорили о достижениях Эстонии в сфере информационной и коммуникационной технологии. Обсудили вопросы, касающиеся жизни города, языковой политики, системы образования в местных школах. Говорили также о городах-побратимах Нарвы. Гости проявили особый интерес к крупным промышленным предприятиям в регионе.

Господин Константин Оболенский является послом Швецарии в Эстонии, Латвии и Литве с 2017 года.

Нелли Буйницкая

Советник по связям с общественностью

Нарвская городская канцелярия