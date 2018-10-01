Для эвакуации пострадавших в ДТП в Тверской области понадобился вертолёт

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Представители пресс-службы российского МЧС сообщили, что из-за масштабности ДТП, произошедшего в Тверской области, для эвакуации всех пострадавших понадобился вертолёт.

На месте аварии сразу 13 человек расстались с жизнью из-за обширных травм, полученных в результате столкновения микроавтобуса с автобусом. Специалисты МЧС подтвердили, что в данный момент пострадавшими признаны 17 человек, а на место трагического ДТП был направлен вертолёт модели Ми-8. Сама авария произошла в непосредственной близости с селом Некрасово, а участниками ДТП стал автобус «Лиаз» и иномарка Ford Transit.

В данный момент специалисты устанавливают детали происшествия, устанавливая виновника лобового столкновения автобусов. Полицейским удалось узнать, что Ford Focus направлялся в качестве маршрутного такси в Старицу, выехав из Ржева. Двоих пострадавших в тяжёлом состоянии уже доставили в ближайший госпиталь, а медики занимаются приёмом оставшихся граждан, получивших различные увечья.

Источник: www.vladtime.ru