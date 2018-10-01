+ Галерея. На Дне самоуправлений Эстонии обсуждали будущее Нарвы и Ида-Вирумаа

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День самоуправлений Эстонии как официальный праздник отмечали впервые - и именно в Нарве. Интерес к приграничному городу за последний год в Эстонии резко вырос, отметили многие участники торжественного собрания в честь Дня самоуправлений Эстонии, которое состоялось в нарвском центре культуры «Ругодив».

В дне самоуправлений приняли участие известные политики и общественные деятели - экс-президент Арнольд Рюйтель, председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт и др. Фото: Юрген Рандма

Открывавший торжественное собрание председатель Таллиннского городского собрания Михаил Кылварт сказал: то, что День самоуправлений решили отмечать как официальный праздник именно в юбилейный для Эстонии год, когда страна отмечает 100-летие - знаменательно. Государство сильно своими самоуправлениями, самоуправления - государством и оба партнера должны быть равны - в этом залог успешного развития страны, отметил Кылварт.

Приветственное слово собравшимся сказал и мэр Нарвы Тармо Таммисте, подчеркнув, что никогда еще к Нарве не было такого большого и при этом исключительно позитивного внимания со стороны остальной Эстонии, как сейчас. Тема собрания была обозначена как «Эстония и Европейский Союз – достижения и ключевые вопросы сотрудничества с Нарвой и Ида-Вирумаа».

«Я рад, что в этом году День самоуправления проходит именно в Нарве», - сказал премьер-министр Юри Ратас, выступая с докладом. «Мне нравится идея в 21 веке превратить Нарву в молодежный приграничный город. Особенно можно приветствовать стремление Нарвы претендовать на титул Культурной столицы Европы 2014», - заявил Ратас.

«Идею сделать Нарву центром притяжения молодежи разделяет и правительство, которое поддержало строительство нарвского театрального центра Vaba Lava и нарвского здания Академии МВД. В сентябре правительство утвердило программу инвестиций в здания основных школ, в рамках которой будет построено новое здание Нарвской Кесклиннаской основной школы», - добавил он.

Ратас выразил надежду, что утвержденный с этого года в качестве официальной государственной знаменательной даты День самоуправления, который будет отмечаться 1 октября, поможет сделать идею самоуправления и его задачи более близкими и понятными населению. По словам премьер-министра, административная реформа накладывает на местную власть и государство повышенную ответственность тесно сотрудничать во благо людей. «Хорошее партнерство означает не просто то, что самоуправление состоит в хороших отношениях с государством. Как государство, самоуправление, так и граждане должны прилагать усилия к тому, чтобы из небольших населенных пунктов не звучали озабоченные голоса, чтобы в результате слияния и реорганизации самоуправлений не возникало новых запустелых окраин», - подчеркнул Ратас.

На мероприятии также выступили спикер Рийгикогу Эйки Нестор, министр финансов Тоомас Тынисте, представители Союзов самоуправлений Финляндии и Швеции, члены Европейской комиссии, члены Рийгикогу и руководители самоуправлений. Темы докладов касались деятельности государства в сфере развития предпринимательства и инфраструктуры и приоритетов Европейского Союза в сфере движения и и транспорта, в том числе в Нарве и Ида-Вирумаа.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева