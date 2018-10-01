"Террорист" на Gelandewagen, угрожавший взрывом на Васильевском спуске, все-таки вынудил главу Росгвардии Золотова на встречу

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Глава Росгвардии Виктор Золотов лично приехал на встречу с мужчиной, который угрожал взорвать машину на Васильевском спуске в Москве, и убедил его сдаться полиции. Об этом ТАСС сообщил экс-советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Хинштейн напомнил, что накануне 41-летний житель Приморья Дмитрий Шалай проехал на своем Mercedes-Benz под "кирпич" и на резонное замечание от сотрудников ГИБДД пригрозил взорвать баллон с газом, потребовав личной встречи с главнокомандующим войсками Нацгвардии генералом Виктором Золотовым.

"Виктору Васильевичу доложили об этой ситуации и он принял решение поговорить с человеком сам. Подъехал на место, сел к нему в машину, переговорил, успокоил, убедил его сдаться. В машине действительно находился баллон с газом. Они вместе вышли из автомобиля, достали оттуда баллон, и генерал Золотов лично отдал ключи от машины представителям ФСО, после чего мужчина был задержан", - рассказал Хинштейн.

По его словам, владелец машины оказался предпринимателем из Приморского края, у которого возникли проблемы в бизнесе. "Он местный предприниматель, у него какие-то проблемы, но они не связаны с Росгвардией. То есть, почему он потребовал встречу с Виктором Васильевичем, сказать сложно", - заключил Хинштейн. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ ("Хулиганство").

В декабре 2016 года Дмитрий Шалай перекрывал проезд у здания Фрунзенского РОВД во Владивостоке. Он остановил автомобиль среди дороги и пошел в РОВД требовать, чтобы ему вернули ранее изъятый муляж огнестрельного оружия. Перекрытие дороги Шалай тогда назвал "акцией гражданского неповиновения".

Скандал с закупками и дуэль с Навальным

23 августа Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, в котором говорилось, что премьер РФ Дмитрий Медведев распорядился назначить единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии малоизвестный крымский мясокомбинат, после чего закупочные цены на продукты выросли в два-три раза. В фонде считают, что бенефециар схемы - сам Медведев или люди из его ближайшего окружения.

В ответ на антикоррупционное расследование глава Росгвардии в видеообращении вызвал отбывающего административный арест Навального на дуэль, назвав оппозиционера "изделием из американской пробирки", "оппозиционной Моськой", "подлецом и трусом" и пообещал сделать из него "хорошую, сочную отбивную".

Обращение Золотова вызвало широкий общественный резонанс, а стремление защитить честь посредством вызова на дуэль моментально вошло в моду. Простые граждане, заступившись за Навального, стали вызывать генерала Золотова на поединок и требовать сатисфакции. Вскоре после этого в Госдуму поступил проект Дуэльного кодекса, внесенный партией ЛДПР.

Позже выяснилось, что по еще одному секретному постановлению премьера России Медведева не только еда, но и форменное обмундирование для бойцов Росгвардии закупается по завышенным ценам.

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