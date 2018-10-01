Первый в Эстонии робот-юрист помог уже около 400 людям абсолютно бесплатно

Дата публикации: Вчера, 11:40 Просмотрено: 92

Начавший две недели назад работу первый в Эстонии робот-юрист Юра, на сегодняшний день помог уже 380 людям. Многие из них получили меньшее, в сравнении с изначальным, требование от инкассо или совсем от него освободились. Отзывы о работе Юры хорошие, поэтому он продолжит бесплатно помогать людям.

Иллюстративное фото.

Робот-юрист Юра работает через среду сообщений и в конце беседы составляет для своего собеседника документ, посредством передачи которого в инкассо фирму запускается процесс уменьшения требования или отказа от него.

Больше всего инкассо-фирмы ошибаются в отношении регуляции о подтверждении и истечении срока давности требования (Юра составил 321 документ с таким содержанием).

По словам генерального директора Юридического бюро Эстонии и создателя идеи робота-юриста Артура Федорова проблема безосновательных требований инкассо-фирм в Эстонии очень распространена. "Вся проблематика начинается с того, что государство не может помочь людям, поскольку отсутствуют законы и постановления, которые запрещали бы выставление необоснованных требований, террор противозаконными требованиями и психологическое давление. Из 11 000 клиентов Юридического бюро Эстонии примерно треть попало в тупик в связи с требованиями инкассо, а это показывает, что проблема достаточно распространена и этим людям необходимо помочь. К сожалению, житель Эстонии, скорее, поддается угрозам инкассо и платит необоснованные требования или требования с истекшим сроком давности, когда обращается за помощью к юристу. Таким образом мы и попадаем в глупую ситуацию, в которой нуждающихся в помощи много, государство им не помогает, а юридическая помощь, зачастую, для них слишком дорога. Это и натолкнуло нас на мысль о том, что такие стандартные казусы мог бы решать робот, который могу бы с минимальными затратами помочь многим. В настоящее время мы смогли создать решение в лице робота-юриста Юры, который помогает людям в отношении требований инкассо и делает это абсолютно бесплатно", говорит Федоров.

Основные причины, по которым требования инкассо являются необоснованными:

1) срок давности требования истек (как правило, сток давности истекает через 3 года);

2) инкассо не может подтвердить требование;

3) побочные требование недоказанно или необоснованно высоки.

Учитывая эти и другие положения закона, робот-юрист задает людям вопросы и, исходя из ответов, создает документ для ответа на требования инкассо. Исходя из положений закона, робот дает инкассо разумный срок (7 дней) для предоставления возражений.

Приводим здесь отзывы людей, пользовавшихся услугами робота-юриста, без изменений (изменены только имена людей):

* Кристель, от которой инкассо требовало 1200, хотя основное требование было 200 €: Здравствуйте, получила письмо от инкассо-фирмы о том, что они заканчивают долговое требование и удаляют его из регистра неплатежеспособности. Спасибо вам за помощь.

* Ану, от которой инкассо требовала долг с истекшим сроком давности в размере 619 евро (с 2010 года): Очень хорошо. Просто. Логично. Понятно. Не нужны какие специальные юридическия знания и много денег. Спасибо.

* Густав, у которого инкассо требовало 640€ при отсутствии подтверждающих документов: Очень хорошая вещь придумана в конце концов. В моем случае хватило всего лишь одного письма в инкассо-фирму и долг удалили в полном объеме. Большое, большое спасибо!

* Кристьян: Здравствуйте, тестировал робота без реальной необходимости. Однако, одобряю ваше решение, в конце концов, теперь и в Эстонии есть полезный чатбот, который решает и реальные проблемы.

* Пеетер: Тестировал возможности чатбота и он - первый, который может принести реальную пользу. Такой же результат, вероятно, можно получить, заполнив обычную форму, но для части клиентов ФБ мессенджер - единственный используемый канал. 10/10 использовали бы на самом деле, если взыскивали долг

* Дэйзи, у которой инкассо требовало задолженность с истекшим сроком давности в размере 515 евро: Полезно. Было много помощи. Спасибо.

С роботом-юристом Юрой можно поговорить на домашней страницы Юридического бюро Эстонии www.juristaitab.ee или на странице Юридического бро Эстонии в Фейсбуке посредством окошка для беседы. Прямая ссылка находится по адресу m.me/juristaitab.ee

Юридическое бюро Эстонии - крупнейшее правовое бюро в Эстонии, которое с апреля 2017 года в сотрудничестве с министерством Юстиции предлагает всем, живущим в Эстонии, людям бесплатную юридическую помощь, а так же правовую помощь на льготных условиях. Помощь могут получить все люди, живущие в Эстонии, чей средний брутто-доход ниже, чем 1,5 ставка среднего брутто-дохода, опубликованного департаментом Статистики (то есть, менее 1981.5 евро).