Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

В миреВВС Испании назначили случайно выпустившему над Эстонией ракету пилоту минимальное наказание

Дата публикации: Вчера, 10:43 Просмотрено: 146

ВВС Испании назначили пилоту, который 7 августа по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии, минимальное дисциплинарное наказание за незначительное нарушение регламента, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

ВВС Испании назначили случайно выпустившему над Эстонией ракету пилоту минимальное наказание

Халатность пилота была доказана, но при этом имеется ряд смягчающих обстоятельств. Отмечается, что инцидент не привел ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, хотя все могло бы закончиться намного хуже, если бы ракета достигла других участвовавших в учениях истребителей. Не достигнув цели, ракета продолжила полет и, скорее всего, самоуничтожилась в воздухе, пишет El País.

В ходе расследования версия о технической ошибке подтверждения не нашла и было установлено, что речь идет о человеческом факторе. Отмечается, что задачей пилота было проследить за должным применением мер безопасности другим испанским пилотом, а сделать то же самое со своим истребителем он забыл.

 

ВВС Испании назначили случайно выпустившему над Эстонией ракету пилоту минимальное наказание

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Имя:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + восемь (ответ пишите цифрами)
Ответ:

Окрошка Читать все

В мире Читать все