ВВС Испании назначили случайно выпустившему над Эстонией ракету пилоту минимальное наказание

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ВВС Испании назначили пилоту, который 7 августа по ошибке выпустил боевую ракету в воздушном пространстве Эстонии, минимальное дисциплинарное наказание за незначительное нарушение регламента, что означает штраф в размере не более недельной зарплаты или арест сроком на 14 дней.

Халатность пилота была доказана, но при этом имеется ряд смягчающих обстоятельств. Отмечается, что инцидент не привел ни к человеческим жертвам, ни к материальному ущербу, хотя все могло бы закончиться намного хуже, если бы ракета достигла других участвовавших в учениях истребителей. Не достигнув цели, ракета продолжила полет и, скорее всего, самоуничтожилась в воздухе, пишет El País.

В ходе расследования версия о технической ошибке подтверждения не нашла и было установлено, что речь идет о человеческом факторе. Отмечается, что задачей пилота было проследить за должным применением мер безопасности другим испанским пилотом, а сделать то же самое со своим истребителем он забыл.