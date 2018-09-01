Минимальная зарплата в 2019 году вырастет до 540 евро

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Минимальная зарплата в Эстонии вырастет со следуюшего года на сорок евро и составит 540 евро в месяц.

Такой договоренности достигли Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов. Минимальная почасовая ставка составит в следующем году 3 евро 21 цент. Повышение минимальной зарплаты означает рост связанных с "минималкой" зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторе.



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