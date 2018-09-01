Минимальная зарплата в 2019 году вырастет до 540 евро

ЭкономикаМинимальная зарплата в 2019 году вырастет до 540 евро
Дата публикации: Сегодня, 13:06 Просмотрено: 79
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет со следуюшего года на сорок евро и составит 540 евро в месяц.
Такой договоренности достигли Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов. Минимальная почасовая ставка составит в следующем году 3 евро 21 цент. Повышение минимальной зарплаты означает рост связанных с "минималкой" зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторе.
err.ee