Иран разбомбил организаторов теракта в Ахвазе

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Иран нанес ракетный удар по восточному берегу Евфрата в Сирии, где располагаются объекты организаторов теракта на параде в городе Ахваз. Об этом сообщило агенство Fars.

Атака на боевиков была проведена в два часа ночи 1 октября. Как отмечается, удар был нанесен Корпусом стражей исламской революции — элитными частями Вооруженных сил Ирана. По информации агентства, при этом были задействованы баллистические ракеты.

Точное число запущенных снарядов неизвестно. Сообщается, что в результате атаки было ликвидировано большое количество террористов, также есть пострадавшие.

22 сентября в иранском городе Ахваз произошел теракт: четверо злоумышленников открыли огонь по проходящему военному параду. Пострадали по меньшей мере 70 человек, известно о 25 погибших. Ответственность на себя взяла террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в России).

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за теракт несут союзники США в Персидском заливе. Отмечается, что обвинения касаются в первую очередь Саудовской Аравии, которая поддерживает оппозиционные силы в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии. 24 сентября Тегеран пообещал отомстить США и Израилю.

Lenta.ru