Министр внутренних дел США считает, что американские ВМС способны устроить морскую блокаду России

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Глава МВД США Райан Зинке заявил, что американские ВМС могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать ей получить контроль над поставками энергоносителей на Ближнем Востоке так, как она уже сделала в Европе, передает ТАСС со ссылкой на журнал Washington Examiner.

Райан Зинке

У США есть возможность - благодаря нашим ВМС - гарантировать, что морские пути сообщения будут оставаться открытыми, и в случае необходимости заблокировать их... чтобы их энергоносители не попали на рынок", - сказал Зинке, выступая в Питтсбурге на мероприятии организации Consumer Energy Alliance.

Он приехал туда, чтобы рассказать, почему технология гидравлического разрыва или фрекинга и сланцевый бум в энергетике дал США преимущество перед их конкурентами, Россией и Ираном, уменьшив зависимость США от иностранных источников энергии.

Министр считает, что причина, по которой Россия пришла на Ближний Восток - это торговля энергоресурсами.

В публикации говорится, что США рассматривает возможность экономического давления на Россию и Иран.

"Экономический вариант в отношении Ирана и России, в сущности, заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы", - сказал Зинке.

По словам Зинке, ситуация с Ираном очень похожа на ситуацию с Россией. "С точки зрения национальной безопасности, как мы собираемся вести себя по отношению к Ирану? - задался вопросом министр. - Существует два варианта".

"Есть военный вариант, которым я предпочел бы не пользоваться. И есть экономический вариант, - добавил он. - Экономический вариант в отношении Ирана и России, в сущности, заключается в том, чтобы оказывать давление и вытеснять их энергоресурсы".

"Мы способны это сделать, потому что США - это крупнейший производитель нефти и газа", - сказал он.

Из Москвы начали поступать первые реакции. Так, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов заявил, что обескуражен заявлением главы МВД США Райана Зинке, допустившим возможность морской блокады России.

"Обескураживает, что наши партнеры вместо того, чтобы договариваться по актуальной международной проблематике, опять включают режим угроз, санкций и каких-то недружественных действий", - передает его слова RT.

Морозов заметил, что у России есть, что на это ответить, однако все это может привести только к дальнейшей эскалации напряженности между Москвой и Вашингтоном.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал слова министра внутренних дел США Райана Зинке о возможности организовать морскую блокаду России. В частности, сенатор назвал заявление американского политика "бредом" и посоветовал ему "жевать, а не говорить".

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