Работодатели одобрили повышение минимального оклада до 540 евро в месяц

ЭкономикаРаботодатели одобрили повышение минимального оклада до 540 евро в месяц
Дата публикации: Сегодня, 09:26 Просмотрено: 163
Минимальная зарплата в Эстонии вырастет со следующего года с нынешних 500 до 540 евро в месяц - соответствующей договоренности достигли Союз работодателей и Центральный союз профсоюзов.
Foto: Ilmar Saabas
Минимальная почасовая ставка, по условиям договоренности, составит в 2019 году 3 евро 21 цент, передает rus.err.ee.
Повышение минимальной зарплаты означает рост связанных с "минималкой" зарплат и рост зарплат как в частном, так и в государственном секторе.
Постановление о росте минимальной зарплаты еще предстоит утвердить правительству.