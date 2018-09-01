Число жертв цунами и землетрясения в Индонезии может возрасти до нескольких тысяч

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Число погибших от цунами и землетрясения в индонезийском города Палу достигло 832 человек, передает "Интерфакс" со ссылкой не вице-президента страны Юсуфа Каллу. Калла сообщил, что "число жертв может возрасти до нескольких тысяч". Ранее сообщалось о гибели свыше 400 человек.

В воскресенье президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в город Палу - административный центр пострадавший провинции Центральный Сулавеси. Глава государства пообщался со спасателями и призвал их "работать день и ночь, чтобы найти живых людей"

В воскресенье президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в город Палу - административный центр пострадавший провинции Центральный Сулавеси. Глава государства пообщался со спасателями и призвал их "работать день и ночь, чтобы найти живых людей". Кроме того, самолет президента доставил медикаменты, продовольствие и другие предметы первой необходимости.

Министр финансов страны Сри Мульяни Индравати сообщила, что власти выделили 560 млрд рупий (около 37,6 млн долларов) на проведение спасательной операции и оказание необходимой помощи пострадавшим. По ее словам, "эти деньги предназначены исключительно на оказание помощи пострадавшим, а не на восстановление разрушенной инфраструктуры".

В пятницу Геологическая служба США (USGS) сообщала, что в Индонезии на острове Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр зафиксированного в 13:02 мск в пятницу землетрясения имел координаты -0.21 градуса южной широты и 119.89 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "уничтожающее".

Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого превышала три метра. В это время на одной из набережных города находились несколько сот местных жителей, которые готовились отмечать национальный праздник, их судьба до сих пор не известна.

Землетрясения - частые явления для Индонезии, поскольку страна находится на тихоокеанском вулканическом огненном кольце, где сходятся тектонические плиты, что приводит к частым землетрясениям и вулканической активности. В этой области находится более 130 действующих вулканов. Одна из активных тектонических плит в этом районе передвигается со скоростью 7 сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

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