Нетаньяху рассказал Генассамблее ООН о секретном хранилище ядерных материалов в Иране

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в четверг заявил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие на двух секретных объектах в Тегеране, передает ТАСС.

Нетаньяху утверждает, что в иранской столице есть тайный склад с тоннами ядерных материалов и оборудования.

"Я решил представить сегодня кое-что, чем мы поделились с МАГАТЭ и рядом разведывательных служб. Об этом не было сказано ранее публично. Сегодня я говорю об этом впервые: у Ирана есть второй секретный объект в Тегеране", - сказал он в своем выступлении.

"На тайном складе в Тегеране хранятся 15 контейнеров, каждый из которых может содержать ядерные материалы и оборудование, всего 300 тонн материалов, - сказал глава израильского правительства. "То, что Иран прячет, Израиль находит", - указал Нетаньяху.

В связи с этим он призвал МАГАТЭ провести "немедленные инспекции этого объекта".

Израильский премьер предоставил присутствующим фотосвидетельство с изображением двух объектов и заявил, что "на территории секретного объекта находится большое количество оборудования и материалов, которые используются для разработки Ираном ядерного оружия".

Премьер Израиля также напомнил, что в апреле он представил несколько тонн документов, которые, по его утверждению, были обнаружены израильской разведкой в Иране.

"С тех пор, как мы захватили их ядерный архив, иранцы заняты тем, что зачищают свой ядерный склад, пытаясь скрыть доказательства, только в прошлом месяце они изъяли 15 кг ядерных материалов, и знаете, что они сделали с ними? Они забрали их оттуда и разбросали по Тегерану - с тем, чтобы скрыть улики", - напомнил израильский премьер.

Он также продемонстрировал с трибуны ООН несколько фотографий из картографического приложения и назвал адрес в Тегеране, где, по его версии, находится склад с ядерными материалами.

"В то время, как США вводят против Ирана новые санкции, точнее возобновляют их, страны Европы и другие заигрывают с Ираном и стараются помочь ему обойти новые санкции", - сказал Нетаньяху. "Когда я говорил об этом три года назад, Израиль был одинок в мире, - продолжил он. - Сегодня я призываю их и всех остальных присоединиться к санкциям, к возобновлению санкций США".

Израиль продолжит противодействовать Ирану в Сирии, Ливане, Ираке и любых других районах, подчеркнул Нетаньяху.

"Израиль не позволит иранскому режиму, который призывает к уничтожению Израиля, получить ядерное оружие - ни сейчас, ни через 10 лет, никогда", - продолжил израильский премьер.

"В Сирии Иран пытается создать постоянные военные базы, направленные против нас, из сектора Газа Иран организует атаки против Израиля, в Ливане Иран управляет "Хезболлах" с тем, чтобы были созданы заводы по производству ракет, которые способны достичь районов в глубине территории Израиля", - сказал Нетаньяху.

"Израиль знает, что вы делаете, и Израиль знает, где вы это делаете", - добавил он, обращаясь, по его словам, к "тиранам из Тегерана".

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