The Telegraph: британские власти установили третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей

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Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции страны выяснили личность третьего подозреваемого в причастности к мартовскому отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом сообщает газета The Telegraph.

По данным издания, третий подозреваемый является сотрудником российской военной разведки, как и двое его предполагаемых сообщников, которые прибыли в Лондон под именами Руслана Боширова и Александра Петрова.

В статье говорится, что до выполнения задания "Петровым" и "Бошировым" этот человек ездил в Солсбери, чтобы собрать для них информацию. В частности, он составил план переулка, где жил Скрипаль, и изучил входную дверь в его дом, на ручку которой впоследствии, по версии британских властей, "солсберийские туристы" нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок".

Сообщается, что на третьего подозреваемого полиция вышла, расследуя июньское непреднамеренное отравление "Новичком" британцев Дон Стерджес, которая скончалась в больнице, и Чарли Роули. Имя этого офицера ГРУ не называется.

4 марта 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", нанесенного, по данным британской стороны, на дверную ручку дома экс-полковника. Лондон обвинил Москву в инциденте. Россия все обвинения отвергла. Скрипали после курса лечения были выписаны из клиники и в настоящее время находятся в неизвестном месте.

5 сентября полиция и прокуратура Великобритании заявили, что к инциденту были причастны российские граждане Александр Петров и Руслан Боширов, которых представили сотрудниками ГРУ. Британская полиция опубликовала фотографии подозреваемых с камер наблюдения, из которых следует, что за несколько часов до того, как Скрипалей нашли без сознания на скамейке рядом с ТЦ в Солсбери, россяине побывали в Солсбери. Именно Петров и Боширов нанесли "Новичок" на ручку двери Скрипаля, считает следствие.

Через неделю президент РФ Владимир Путин заявил, что Петров и Боширов являются гражданскими лицами. Он призвал их прийти в СМИ и рассказать о себе. На следующий день Петров и Боширов дали интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян, в котором сообщили, что ездили в Солсбери как туристы для осмотра достопримечательностей. Они опровергли свою причастность к отравлению Скрипалей и работе на спецслужбы.

Вскоре сайт Bellingcat сообщил, что сравнил копии служебных документов Федеральной миграционной службы с паспортными данными Александра Петрова и заявлением на его имя о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность. На заявлении была пометка "С.С.", что, по словам источников, говорит о связях со спецслужбами и значит "совершенно секретно".

В минувшую среду The Insider и The Bellingcat рассказали, что Руслан Боширов - это 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. По данным авторов расследования, Чепига окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского (ДВОКУ). Затем он служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ и принимал участие во второй чеченской войне, говорилось в статье. В декабре 2014 года Владимир Путин присвоил Чепиге звание Героя России.

Накануне главный редактор The Insider Роман Доброхотов анонсировал публикацию очередной порции расследования, посвященного "Петрову" и "Боширову". По его словам, исследователям удалось установить, что предполагаемые офицеры ГРУ, выдававшие себя за бизнесменов, получили британские визы по фальшивым документам благодаря влиянию спецслужб на визовый центр.

В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю неизвестно о личности мужчины, который фигурирует в расследовании Bellingcat и The Insider под именем Анатолий Чепига. Он подчеркнул, что "не знает, есть ли такой полковник", и добавил, что "было бы правильным задавать этот вопрос в наше оборонное ведомство".

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