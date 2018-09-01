ФТС не будет требовать у финнов пошлин за ввозимые в Россию кредитные автомобили

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Российская таможня не будет требовать у граждан Финляндии обеспечения пошлин за автомобили, купленные в кредит, при ввозе их на территорию РФ. Об этом, как пишет "Фонтанка", 25 сентября сообщает Таможня Финляндии.

Госорганам обеих стран удалось договориться, и ФТС после проверки сделала исключение для 21 лизингодателя и кредитной организации из Суоми, относящихся к категории низкого уровня риска. Как отмечает финская таможня, список по мере необходимости будет дополняться, его предоставят российской стороне. В перечень войдут фирмы, не имеющие задолженности по уплате таможенных платежей и штрафов, и не привлекавшиеся к уголовной и административной ответственности.

Отмечается, что гражданам Финляндии не придётся вносить обеспечение уплаты таможенных пошлин по автомобилям, владельцами которых являются приведенные в списке организации. Тем, у кого машина взята в кредит, финские органы советуют уточнить необходимость уплаты пошлин при ввозе авто в Россию у своей кредитной организации.

Напомним, 4 сентября вступили в силу поправки в федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Федерации". Новые требования российских таможенников озадачили, в частности, эстонских пользователей автолизинга. Для них стали неожиданными изменения в пункте втором части пятой статьи 193 "Временный ввоз и временный вывоз физическими лицами товаров для личного пользования". Они подразумевают, что теперь на территорию России фактически запрещен ввоз автомобилей, владельцем которых по документам является банк, то есть они взяты в лизинг.

Позже таможня Финляндии направила таможенным властям России письмо, в котором просила решить проблему с въездом автомобилей, принадлежащих одному собственнику. Финские таможенники предлагали российским коллегам предпринять необходимые шаги для решения проблемы, при которой движение транспортных средств между нашими странами может быть восстановлено до уровня, предшествующего вступлению в силу нового закона.

47news.ru