Инспекция по защите данных уделит особое внимание информационной защите самоуправлений

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Одним из приоритетов в работе Инспекции по защите данных Эстонии является повышением уровня информационной защищенности местных самоуправлений в период после административной реформы, а также повышение информированности в сфере защиты данных.

Иллюстративное фото с сайта ru.sputnik-news.ee

«В условиях цифрового общества важно добиться доверия к этапу обработки данных. Предпосылкой к этому является информированность работников», - пояснил генеральный директор инспекции Вильяр Пеэп в переданном BNS пресс-релизе. Он отметил, что у местных самоуправлений накоплен большой массив персональной информации о своих жителях. С другой стороны, именно местные самоуправления предоставляют людям услуги социального обеспечения, защиты детей и представительства их интересов и в силу этого состоят в активной переписке со своими жителями.

«Однако новые кибер-опасности уже давно представляют угрозу не одним только большим и богатым организациям, но все чаще представляют реальную угрозу все менее крупным учреждениям и предприятиям».

В июне этого года Госконтроль опубликовал данные об итогах очередного аудита в органах местных самоуправлений Эстонии. Как следует из данных отчета, безопасность доверенных аудитированным самоуправлениям данных надлежащим образом не обеспечена: риски, связанные с ИТ-защитой, не осознаются, поэтому плохо выполняются и установленные государством требования, хотя к настоящему времени они действуют уже почти 10 лет. Ожидаемого развития не обеспечили ни информационная деятельность государства, ни финансовая поддержка.

Ни в одном из аудитированных самоуправлений не была оценена потребность в защите информации, содержащейся в их базах данных. В некоторых самоуправлениях имеются сложности с применением мер безопасности даже самой низкой степени защиты. Во многих местах ИТ-пользователям необдуманно предоставлены неограниченные права, часто отсутствовал и обзор, кто и к чему вообще имеет доступ, управление паролями было неудовлетворительным, установка патчей часто была предоставлена пользователям, легальность программного обеспечения в рабочих компьютерах не проверялась.

Комментируя результаты аудита, государственный контролер Янар Хольм сказал: «В отношении некоторых местных самоуправлений у аудиторов Госконтроля создалось впечатление, что они напоминают «дикий Запад», куда слухи о действующих в Эстонии требованиях к содержанию инфосистем еще не дошли».

Связанные с ИТ-защитой риски по-прежнему не осознаются, хотя существует множество примеров, когда в инфосистемы самоуправлений были совершены препятствующие оказанию услуги хакерские атаки, система была заражена вирусом и повреждены сайты.

Госконтроль пришел к заключению, что общая культура инфозащиты в самоуправлениях низкая как на уровне служащих, так и на уровне руководства. Часто отсутствуют инструкции по обращению со средствами ИТ, работников с ними не знакомили или в реальной жизни их не соблюдают; обучение и информационная работа по исполнению требований ИТ внутри учреждений не проводится. «Самое большое беспокойство как раз вызывает тот факт, что в местных самоуправлениях аудиторы встретили и таких ответственных чиновников, для которых необходимость применения системы защитных мер, в т. ч. необходимость защиты данных, осталась настолько же непонятной, как и инвестиция в туристическую поездку на Марс – нечто далекое, чего в их жизни все равно не произойдет. В то время, когда количество известных случаев киберзащиты в Эстонии уже превышает 10 000 в год, наивно и опасно по-прежнему думать, что «с нами этого не случится»», – отметил государственный контролер Янар Хольм.

Выяснилось также, что аудитируемые самоуправления не считают себя ответственными за безопасность данных баз данных, размещенных за пределами их учреждения, регистрацию баз данных в системе управления государственной инфосистемы баз данных (RIHA) и за подключение к X-пути, и не требуют этого от услугодателя. Это в какой-то мере объясняет, почему в самоуправлениях отсутствует полный обзор собираемых данных, не проведен анализ их безопасности, предоставляющий право на их сбор процесс согласования не пройден и не учитывается доступность данных из других баз данных. Для граждан, предпринимателей и самих чиновников самоуправлений это часто означает двойную нагрузку по представлению данных.

Госконтроль считает, что в улучшении ситуации могли бы сыграть роль министерства, которые самовольно возложили обязанность создания баз данных на самоуправления. Соответствующие министерства могли бы дать самоуправлениям инструкции в сфере ведения баз данных (в т. ч. в сфере инфозащиты) по всем вопросам, которые их интересуют. Госконтроль считает, что министерство могло бы и само разработать программное обеспечение для выполнения этой задачи и выступить в роли ответственного обработчика – так государство сможет взять на себя определение потребности в защите данных, заказ аудита этого соответствия и т. п.

В ходе аудита выяснилось, что Министерство экономики и коммуникаций и Министерство финансов не считают поддержку соответствия требованиям системы мер безопасности инфосистем инфраструктуры ИКТ в самоуправлениях из средств Европейского союза таким уж жизнеспособным решением – защита данных не может зависеть от наличия финансовой поддержки.

По оценке Госконтроля, информационные мероприятия были для самоуправлений доступны. Причина, почему ситуация в самоуправлениях не улучшилась, может заключаться в том, что целевая группа, которая участвовала в обучении, состояла из специалистов ИТ, а не руководства учреждения. В своем ответном письме RIA указал, что интерес высших руководителей к участию в таких обучениях низок. Госконтроль в своем отчете подчеркивает, что прохождение такого обучения не является выборочным для руководителей учреждений. Если внутри учреждений обучения не проводятся, то руководство может участвовать в соответствующих обучениях, организованных RIA.

28 сентября Инспекция проведет для всех самоуправлений Эстонии информационный день, в рамках которого пойдет речь об инновациях в сфере защиты данных и о стандартах доступности общественно значимой информации. Будет также представлен обзор мониторинга домашних страниц местных самоуправлений и названы лучшие из них.

BNS