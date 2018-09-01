Новый саммит США-КНДР пройдет в прежнем формате, но вряд ли снова в Сингапуре, сказал Трамп

Дата публикации: Сегодня, 09:38 Просмотрено: 55

Президент США Дональд Трамп в понедельник на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином вновь заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в недалеком будущем. Новый саммит пройдет в формате, схожем с прежним, добавил американский президент.

"У нас будет второй саммит с председателем Кимом в не таком далеком будущем. Он пройдет в формате, похожем на прежнюю встречу", - пояснил Трамп, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее в понедельник американский лидер сказал журналистам, что встретится с лидером КНДР "довольно скоро". Он отметил, что подготовкой этого саммита в настоящее время занимается госсекретарь США Майкл Помпео.

Ранее в сентябре Трамп уже заявлял о том, что будет в скором времени встречаться с Ким Чен Ыном. Однако точная дата и возможная площадка проведения саммита пока не оглашались, передает ТАСС. Президент США также говорил о прогрессе во взаимоотношениях с Пхеньяном по вопросу денуклеаризации. По словам Трампа, у него сложились очень хорошие отношения с северокорейским лидером, который открыт для сотрудничества.

За прошедшее время Трамп только утвердился в этом мнении. "Мы (с Мун Чжэ Ином) говорили про Северную Корею, где мы достигли огромного прогресса. Лидер (КНДР) Ким Чен Ын был очень открытым и удивительным, он хочет чего-то добиться (в деле денуклеаризации). Мы многого добились вместе (с президентом Южной Кореи) в том, что касается Северной Кореи, и мы будем обсуждать это в течение следующих нескольких дней", - сказал президент США.

Первая в истории встреча на высшем уровне между представителями США и КНДР состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. По ее окончанию Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.

www.newsru.com