США предостерегли РФ от поставки С-300 Сирии

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Администрация президента США Дональда Трампа предупреждает Россию, что поставка в Сирию зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 станет большой ошибкой. Это решение должно быть пересмотрено, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он полагает, что поставка С-300 дестабилизирует ситуацию в регионе, пишет The Hill. "Мы считаем, что поставка С-300 правительству Сирии станет значительной эскалацией (ситуации в регионе) со стороны России. Мы надеемся, если сообщения прессы точны, что они передумают", - сказал Болтон.

По его словам, Израиль "имеет право на самооборону от агрессивного поведения Ирана", а США "пытаются снизить напряженность и вероятность новых крупных боевых действий". "Поэтому президент (США Дональд Трамп) говорил на эту тему, поэтому мы считаем поставку С-300 большой ошибкой", - подчеркнул Болтон.

Со слов советника президента, в регионе находятся американские силы, о безопасности которых думают в Белом доме, сообщает ТАСС.

Три недели назад газета The Washington Post написала, что президент США одобрил размещение двухтысячного контингента войск в Сирии. Болтон же теперь добавил, что американские военные не уйдут из Сирии, пока там остаются "иранские войска" (включая военных инструкторов и ополченцев).

В Москве в ответ на заявление Болтона посоветовали Вашингтону сменить тон. "Мы готовы обсуждать с США любые темы, касающиеся ситуации в Сирии и где бы то ни было еще. Но для того чтобы обсуждение было продуктивным, американским коллегам надо отказаться от менторства и попыток представлять собственные подходы и собственные взгляды в качестве единственно возможных и единственно допустимых", - сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, слова которого приводит "Интерфакс".

Ранее в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что гибель экипажа самолета Ил-20 в Сирии 17 сентября из-за действий израильских военных вынудила Россию принять дополнительные меры безопасности. В течение двух недель в Сирии будет размещен зенитный ракетный комплекс С-300, командные пункты сирийских соединений ПВО будут оснащены российскими автоматическими системами, которые смогут "распознавать" самолеты РФ, а российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) начнут противодействовать авиации, атакующей объекты в Сирии.

Шойгу подчеркнул, что меры безопасности приняты в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Сразу после гибели экипажа глава государства заявил, что Россия примет ответные шаги, которые "заметят все". Он отметил, что в 2013 году по просьбе израильской стороны Россия приостановила поставку в Сирию комплекса С-300, который был подготовлен к отправке, а сирийские военнослужащие прошли соответствующую подготовку.

Премьер-министр Израиля считает, что поставка С-300 усилит напряженность

Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что готовящаяся передача Сирии комплекса С-300 обострит ситуацию. Об этом собщает пресс-служба премьер-министра.

По мнению Биньямина Нетаньяху, передача ЗРК "в руки безответственных лиц повысит напряженность в регионе". Израильский премьер-министр также заверил, что его страна продолжит защищать свои интересы.

Кроме того, Биньямин Нетаньяху вновь подчеркнул, что ответственность за то, что российский самолет Ил-20 был сбит, несет Сирия. Он добавил, что ответственность за трагедию с российским самолетом также лежит и на Иране, так как Тегеран, по его мнению, дестабилизирует ситуацию в регионе.

В сообщении пресс-службы израильского премьера отмечается, что стороны пришли к единому мнению, согласившись продолжать межармейскую коммуникацию двух стран через военные каналы.

Ранее в понедельник пресс-служба Кремля сообщила, что по инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Биньямином Нетаньяху. "Премьер-министр Израиля еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью военнослужащих, находившихся на борту сбитого 17 сентября в Сирии российского самолета Ил-20", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "продолжено обсуждение обстоятельств случившегося с учетом того, что представленная израильскими военными информация об операции их авиации над сирийской территорией расходится с выводами Минобороны России".

"Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии", - подчеркивается в сообщении.

По информации пресс-службы Кремля, "Владимир Путин акцентировал, что принятые Россией решения по укреплению боевых возможностей сирийских ПВО - адекватны сложившейся ситуации и направлены, прежде всего, на предотвращение любой потенциальной угрозы жизни российских военнослужащих, выполняющих задачи по борьбе с международным терроризмом".

Отметим, что Москва возложила ответственность за сбитый самолет на Израиль. "Все робкие заявления представителей израильского военного ведомства о якобы непричастности израильской стороны к трагедии с гибелью 15 российских военнослужащих являются ложными", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, технические возможности С-400, и, в частности, разрешающая способность радиолокационных средств этой системы, позволяют обнаруживать и сопровождать не только аэродинамические, но и высокоскоростные цели, летящие по баллистической траектории.

Конашенков добавил, что С-400 на базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты сирийского комплекса С-200, запущенной по израильскому F-16 17 сентября. "На экране отчетливо видно направление полета ракеты С-200, выпущенной сирийским комплексом ПВО, положение российского и израильских самолетов. При этом достаточно хорошо видно, что направление полета ракеты нацелено на израильский самолет", - подчеркнул Конашенков. Затем, добавил генерал, радар С-400 "увидел" как "ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20". Ракета С-200, отметил генерал, попала в Ил-20 в 22 часа 02 минуты 45 секунд. При этом "израильский F-16, укрывшийся от ракеты за российским Ил-20", остался в районе патрулирования западнее сирийского побережья, сообщил Конашенков, представляя данные радара.

По его словам, представленные данные с РЛС российского зенитного ракетного комплекса С-400 в Сирии уже "не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности".

"Еще раз подчеркну, что провокационные действия истребителей ВВС Израиля вечером 17 сентября осуществлялись в районе трасс захода на посадку на аэродром Хмеймим не только военных, но и гражданских пассажирских самолетов", - отметил он.

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