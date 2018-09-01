Предприятие Elektrilevi подало ходатайство о снижении сетевой платы

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Сетевое предприятие Elektrilevi подало сегодня в Департамент конкуренции ходатайство о снижении со следующего года цены на сетевую услугу. Если Департамент конкуренции согласует ходатайство, то сетевая плата для клиентов Elektrilevi будет снижена в среднем на 8 процентов. Изменение цены для разных пакетов будет разным.

Foto: elektrilevi.ee

Снижение цены стало возможным благодаря возросшей эффективности Elektrilevi и благоприятной экономической среде: увеличившимся объемам потребления и низким процентам на финансовых рынках. Свое влияние оказывает и изменившееся в прошлом году ценообразование и начавшая действовать постоянная плата, что делает эксплуатацию электросети более эффективной.

В течение прошлого года клиенты Elektrilevi отказались от 3% простаивавших без использования сетевых мощностей и прекратили более 2000 сетевых договоров в местах, где электроэнергия не потреблялась. «Мы рады, что сократившиеся расходы и снижение цены мы можем обратить в пользу клиентов», – сказал председатель правления Elektrilevi Яанус Тийсвенд.

Он добавил, что поскольку в сети Elektrilevi целых 60 процентов линий электропередачи поддерживается в рабочем состоянии только для 5 процентов потребления электроэнергии, то поиск эффективности имеет критическое значение. «Повысить эффективность управления сетью помогла дигитализация, удаленное управление оборудованием и более эффективные рабочие процессы. Таким образом мы смогли удерживать операционные расходы на стабильном уровне, несмотря на рост цен в окружающей нас среде. Более эффективной эксплуатации сети способствует и ценообразование, которое учитывает сетевую мощность, которая поддерживается для клиента в состоянии готовности», – сказал Тийсвенд.

По его словам, становящаяся все более эффективной сетевая услуга поможет и в будущем удерживать цену сетевой услуги на минимальном возможном уровне. «Если, например, у северных соседей курс взят на создание сети высшего уровня качества путем заметного повышения цен, то в Эстонии мы ищем решения, как предложить услугу хорошего качества по разумной цене», – пояснил Тийсвенд.

Сетевая плата больше снизится для крупных потребителей, изменения будут меньше в местах потребления с меньшими объемами потребления электроэнергии. Такое ценообразование более пропорционально соответствует расходам, которые Elektrilevi несет для поддержания возможности подключения к сети. Для бытовых клиентов сетевая плата будет снижена в среднем на 6 процентов, а для предприятий – в среднем на 9 процентов.

В марте текущего года предприятие Elektrilevi предоставило Департаменту конкуренции данные о расходах и доходах компании, после чего был проведен детальный анализ операционных и финансовых показателей, а также обоснованного уровня цен. Сегодня предприятие Elektrilevi подало ходатайство о снижении цены и предоставило предполагаемый прейскурант. Если Департамент конкуренции согласует ходатайство, то предприятие Elektrilevi опубликует новый прейскурант за 90 дней до его вступления в силу. Снижение цены вступит в силу предположительно с начала 2019 года.

В прошлом году в результате двух изменений цены средняя цена сетевой услуги для клиентов Elektrilevi была снижена в общей сложности на 9 процентов. Сетевая плата составляет в среднем треть счета за электричество. Больше информации о формировании сетевой платы и о ее доле в расходах на электроэнергию можно получить здесь:

Компания Elektrilevi является крупнейшим предприятием распределительной сети в Эстонии, управляющим приблизительно 60 000 километров линий электропередачи и 24 000 подстанций.

Peeter Liik

kommunikatsioonispetsialist

Elektrilevi OÜ