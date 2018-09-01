Пограничники усилили контроль на границе с Финляндией и Эстонией

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Пограничный контроль на постах в Ленинградской области усилят из-за незаконных мигрантов, рассказали 47news 24 сентября в пограничном управлении ФСБ по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ведомства, погранконтроль усиливается в связи с участившимися попытками пересечь границу России через Ленинградскую область в сторону Финляндии и Эстонии. В частности, в ФСБ отмечают введение дополнительных мер на въезде в Ивангород в Кингисеппском районе.

Напомним, 47news не раз писал о незаконных попытках попасть в Евросоюз через пограничные пункты в Ленобласти: например, в июне этого года девять африканцев после чемпионата мира по футболу отправились не домой в Гану, а в Финляндию, где их задержали пограничники. В августе гражданин Гамбии притворился итальянцем, что попасть в Европу, но его остановили на въезде в Эстонию. А примерно месяц дерзкую попытку покинуть Ленобласть предприняли несколько кубинцев.

47news.ru