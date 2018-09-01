+Галерея. Ратас встретился в Нью-Йорке с местной эстонской общиной

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Премьер-министр Юри Ратас встретился в Эстонском доме в Нью-Йорке с местной эстонской общиной, чтобы обсудить с ними сохранение национальной идентичности и будущее, празднование юбилея Эстонии и растущую роль и ответственность Эстонии за происходящее в мире.

В Нью-Йорке центром притяжения и краеугольным камнем эстонской общины десятилетиями была работающая при Эстонском доме школа, которая является одной из старейших эстонских школ в мире.

«Я понимаю, что нью-йоркская эстонская школа переживала нелегкие времена, когда не хватало ни учителей, ни материалов, ни помещений. Ваши усилия по поддержанию связей с Эстонией и сохранению эстонской идентичности достойны восхищения», - высоко оценил Ратас заслуги школы.

В настоящее время Эстония поддерживает зарубежных эстонцев через программу для соотечественников, предлагая им помощь в сохранении языка, эстонской культуры и идентичности, а также возможности возвращения на родину. «Сохранение из поколения в поколение эстонской идентичности, культуры и образа мысли важно как на родине, так и за рубежом.

Знайте, что Эстония ждет вас. Вам всегда рады на родине – будь то короткий визит во время Праздника песни и танца или же возвращение в родные края», - сказал Ратас.

Соединенные Штаты также всегда поддерживали сохранение и развитие различных языков и культур. «Друзей, как мы знаем, никогда не бывает слишком много.

Мы по-прежнему считаем очень важными дружественные связи со странами, в которых мы уверены и которые могут быть уверены в нас», - сказал Ратас.

„США являются важным партнером Эстонии.

Мы высоко ценим их вклад в безопасность Балтийских стран и всего НАТО», - заверил Ратас и добавил, что Эстония также считает важным поддерживать союзников и друзей в сохранении и обеспечении мира в различных регионах.

24 сентября премьер-министр участвует в представительном саммите мира имени Нельсона Манделы и встречается с новым премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе и президентом Кирибати Танети Маамау.

Коммуникационное бюро правительства

Фотогалерея: Коммуникационное бюро правительства