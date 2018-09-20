Главную сторонницу России во Франции отправили к психиатрам

Дата публикации: Вчера, 14:09 Просмотрено: 94

Во Франции суд направил лидера консервативной националистической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter. Ее преследуют по закону за публикацию фотографий с казнями «Исламского государства» (ИГ, террористическая группировка, запрещена в России).

«Я думала, что я видела все: но нет! За осуждение ужасов ИГ в Twitter "правосудие" назначило мне психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?!» — написала политик в своем микроблоге.

Позже Ле Пен заявила Le Figaro, что не собирается выполнять решение суда. «Я бы посмотрела, как они заставят меня это сделать», — отметила она.

Тест, состоящий из восьми вопросов, призван установить, была ли Ле Пен вменяема на момент публикации твитов. Тогда, в 2015 году, она ответила фотографиями казней ИГ на сравнение ее партии с исламистскими группировками. Ей пришлось удалить публикацию из-за общественного возмущения.

В марте 2018 года политику предъявили обвинения в «распространении сообщений насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступных несовершеннолетним». Согласно французским законам, наказание по этой статье может доходить до трех лет тюрьмы и штрафа в размере 75 тысяч евро.

Как пишет Le Figaro, сторонники «Национального объединения» в социальных сетях сравнивают решение суда с «карательной психиатрией в СССР», называют его «актом, достойным Брежнева», и утверждают, что судья мог бы работать в КНДР. Издание, однако, отмечает, что психиатрическая экспертиза — шаблонная процедура для расследований по этой статье, предусмотренная французским делопроизводством.

Марин Ле Пен — лидер консервативной националистической партии «Национальное объединение» (до 2018 года — «Национальный фронт»). Она стала ее руководителем после своего отца, Жана-Мари Ле Пена. При ней партия получила значительную популярность, а сама Ле Пен заняла второе место на президентских выборах 2017 года. Она известна, в том числе, своей пророссийской позицией.

Lenta.ru