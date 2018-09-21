Банк России отказался вредить рублю

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Банк России не будет закупать доллары для Минфина до конца года, даже при снижении волатильности, передает «Интерфакс» слова первого зампреда банка Ксении Юдаевой.

«Что касается покупок до конца года, здесь не будет изменений... Даже если снизится волатильность на валютном рынке. Когда мы даем жесткое обещание, мы его выполняем», — отметила она. Юдаева оговорилась, что в следующем году политика Центробанка может измениться, и регулярные покупки валюты возобновятся. «Здесь пока мы не можем четкого ответа дать, все будет зависеть от ситуации на рынках», — уточнила она.

Ранее первый вице-премьер Антон Силуанов предположил, что ЦБ может начать закупать доллары на внутреннем рынке, если рубль продолжит укрепляться. По его словам, «последнее решение в этом вопросе по участию на валютном рынке в части покупок для правительства РФ валюты — это компетенция Банка России».

ЦБ остановил закупку долларов на внутреннем рынке с 23 августа до конца этого года. Как говорилось в сообщении регулятора, решение было принято для «повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков». После этого заявления рубль прекратил падение и немного отыграл позиции.

Lenta.ru