Во время визита папы римского погранохрана усилит проверки людей и транспортных средств

Дата публикации: Сегодня, 17:04 Просмотрено: 56

В связи с визитом папы римского Франциска в Таллинн 25 сентября, полиция будет активнее проверять людей, а также транспортные средства и документы в приграничных регионах.

Фото из открытых источников.

Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Иво Утсар сказал, что дополнительные проверки в приграничных регионах являются одним из многих мер обеспечения безопасности во время визита 25 сентября.

„Мы обращаем внимание на то, чтобы у пассажиров не было при себе опасных и запрещенных предметов. Меры безопасности направлены также на то, чтобы препятствовать движению людей, цель поездки которых вызывает подозрение и которые могут представлять опасность другим людям или общественному порядку", - сказал Утсар.

Полицейский советует всем людям, которые собираются находиться 24-25 сентября в приграничных районах Эстонии, иметь при себе действующий удостоверяющий личность документ. Водители должны иметь при себе документ на транспортное средство. Если этих документов при себе не будет, то следует учесть, что на поездку может уйти больше времени, так как полиция должна будет установить личность человека и проверить его.

Чаще обычного будут проверяться пассажиры Таллиннского порта и Таллиннского аэропорта, прибывающие в Эстонию. "Полицейские могут выборочно проверить рейсовые документы и у пассажиров, которые прибывают из других страх ЕС. Поэтому важно иметь при себе документы, например, паспорт или ID-карту“, — добавил полицейский.

Похожие меры безопасности применялись погранохраной осенью прошлого года во время встреч на высшем уровне в связи с председательствованием Эстонии в ЕС.

Виктория Корпан

пресс-секретарь