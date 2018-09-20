В США признали катастрофическое состояние своих ВВС

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Американская организация Rand совместно со Счетной палатой США провела исследование и установила, что ВВС США не соответствуют требованиям возможных конфликтов будущего. Об этом пишет The National Interest.

Специалисты изучили данные по предыдущим операциям ВВС США и оценили их возможности при восьми различных сценариях, среди которых завоевание превосходства в воздухе, нанесение авиаударов и другие. Также они оценили шансы при одном из четырех гипотетических конфликтов, вроде новой холодной войны с Россией или Китаем, или же небольшом региональном конфликте.

В результате эксперты пришли к выводу, что американским военным практически никогда не удавалось выполнить задачу со 100-процентным результатом. При длительном региональном конфликте процент успешных атак и авиаударов составляет всего 62 и 65 процентов соответственно. В миротворческих операциях ВВС США может обеспечить лишь 29 процентов потребностей в области разведки, 40 процентов — в спецоперациях, и 46 процентов — при бомбардировке.

Помимо этого, в Счетной палате изучили 13 моделей американских самолетов, включая B-52, F-22, F/A-18 E/F Super Hornet и AV-8B Harrier. Специалисты заявили, с 2011 по 2016 год американским военным не удалось достичь требуемых целей по поставкам. Связано это со сложностями в техническом обслуживании самолетов.

Для того чтобы исправить «серьезные проблемы», ВВС США предлагается упростить конструкцию самолетов, чтобы снизить время на их обслуживание. Таким образом американские военные смогут больше времени уделять на подготовку и появится больше квалифицированных пилотов.

Lenta.ru