Экс-директора школы Краби учащиеся обвинили в избиениях

Дата публикации: Вчера, 10:33 Просмотрено: 96

Бывший директор школы Краби в Вырумаа Але Спренк в понедельник предстала перед судом по обвинению в применении насилия по отношению к своим ученикам, пишет Postimees.

Але Спренк (в центре). Фото: Tomi Saluveer/Lõuna-Eesti Postimees

Школа Краби — частная, в ней учатся дети, которые не справились с учебой в других местах. Точнее — дети с особыми образовательными потребностями. Школа работала до начала лета 2017 года, когда из-за проблем с финансированием ее деятельность была прекращена. С этой осени школа снова открыта, сначала в ней был всего один ученик.

Максимальный срок, который грозит Спренк, - три года тюремного заключения. По словам окружного прокурора Терье Алексашин, события, из-за которых Спренк попала под суд, имели место с 2015 по 2017 годы в школе Краби, где учились дети, которые по разным причинам не могли обучаться в большой школе.

«Правонарушения встречаются в любой школе, особенно в школе, где учатся проблемные дети, - заметила Алексашин. - Если несколько десятилетий назад физическое наказание учащихся было полностью допустимо, то сейчас это не только недопустимо — любое ненадлежащее обращение наказывается в уголовном порядке».

В центре обвинения насильственные действия, совершенные Спренк в отношении 11 учеников. Прокурор зачитывает детали вместе с именами потерпевших: «неоднократно дергала за уши», «дергала за волосы», «ударила рукой по шее», «ударила ранцем», «поставила подножку, в результате чего потерпевший упал», «била головой о стену». Але Спренк не признала себя виновной и во время следствия отказалась от дачи показаний.

По данным прокуратуры, случаи применения директором физической силы могли происходить во время уроков, когда свидетели отсутствовали, однако многие инциденты произошли на глазах других учеников. Потерпевшие видели, что ненадлежащим образом обращались и с другими детьми. Есть и очевидцы, которые сами не подвергались насилию, но видели, как наказывали других. И они были вызваны в суд для дачи показаний. «Дети и дома говорили о том, что директор применяет физическую силу», - отметила прокурор.

По этой причине в качестве свидетелей были вызваны и родители, дети которых предположительно подверглись ненадлежащему обращению.

BNS