Таллиннский технический университет отмечает 100-летие

Дата публикации: Сегодня, 12:13 Просмотрено: 87

За свою вековую историю университет достиг многого и этим можно гордиться, отметил ректора Яак Аавиксоо, передали теленовости ERR.

Foto: rus.err.ee

Историю Эстонии невозможно представить без ученых трудов, открытий и изобретений ТТУ, отметил Аавиксоо. В качестве примера он привел разработку конструкций певческих полей в Таллинне и Тарту, технологии по добыче сланца, ID-карты и X-tee.

"Мы не уступаем, а в некоторых отраслях даже опережаем современные европейские университеты.

Для науки и учебы в Таллинне созданы самые лучшие условия", – отметил ректор ТТУ.

Редактор: Ирина Киреева