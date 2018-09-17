НАТО подготовилась к ответу на российские кибератаки

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов ответить на кибератаки со стороны России. Об этом сообщает портал Axios.

По его словам, нападение российских хакеров на любое из государств-членов альянса позволит применить положения пятой статьи устава организации. «Не автоматически. Это будет зависеть от характера атаки», — уточнил он.

Столтенберг также отметил, что НАТО не будет заранее уточнять, в какой ситуации будет применяться пятая статья.

Согласно статье 5 устава Северо-атлантического альянса, нападение на одну или нескольких стран-членов рассматривается как нападение на блок в целом. В случае атаки каждое из государств обязано оказать помощь «путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона».

Lenta.ru