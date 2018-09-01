Лондон объявил о новом провале ГРУ: агентов, отравивших Скрипалей, сдал сбежавший в апреле из Рима российский агент с позывным "Аполлон"

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Британский таблоид Daily Express опубликовал сенсационную новость, призванную не столько пролить свет на происходящие в Лондоне события с обвинениями в отравлении Скрипалей агентов ГРУ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова", сколько раскрыть очередную неудачу Главного управления Генштаба ВС РФ.

По данным издания, которое ссылается на неназванный источник в разведке, агенты ГРУ, которые пытались ликвидировать в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, лишились своей "легенды" и были опознаны с помощью недавно завербованного MI6 российского агента, работавшего в Риме под прикрытием дипломатической службы.

Этот "крот", работавший в посольстве России, в течение долгих месяцев "обрабатывался" британской разведкой и, в конце концов, согласился сотрудничать уже после того, как было совершено отравление в Солсбери.

Как пишет Daily Express, хотя этот российский "дипломат" состоял на службе в посольстве, на самом деле его работой был сбор различных секретных данных по деятельности НАТО. Как-то в разговоре с агентом MI6, который выдавал себя за торговца произведениями искусства, Аполлон заявил, что хотел бы эмигрировать, так как уже не осталось надежды, что президент России Владимир Путин пойдет на разрешение затяжного конфликта с Западом.

- "Петров" и "Боширов" были в Солсбери в составе группы "чистильщиков" из шести агентов

- ГРУ "отравило" не только Скрипалей, но и жизнь всех состоятельных россиян в Британии

Когда произошла химическая атака в Солсбери, Аполлону, обладавшему ценной информацией, был дан "зеленый свет", и в начале апреля его вывезли в Великобританию. Там, по данным таблоида, Аполлон дал исчерпывающую информацию по "широкому спектру конфиденциальной информации" о действующей "международной шпионской сети Москвы".

А когда в апреле у спецслужб появились первые фотографии подозреваемых, то Аполлон смог опознать их. Имена подозреваемых в отравлении Скрипалей агентов ГРУ "Александра Петрова" и "Руслана Боширова" были обнародованы 5 сентября, но службы безопасности идентифицировали их еще в апреле, как раз, когда MI6 вывезла Аполлона. Поэтому в Лондоне сразу заявили, что указанные в паспортах фамилии "Петров" и "Боширов" - легенда.

Когда Аполлону показали фотографии этих россиян, то он смог опознать их и сообщил не только их настоящие имена.

Как сообщил источник в спецслужбах, Лондон выжидал более 4 месяцев не только из-за опасений, что раскрытие "Петрова" и "Боширова" может подвергнуть риску британских болельщиков на чемпионате мира по футболу. Разведке нужно было время, чтобы проследить маршруты, связи и действия агентов ГРУ не только на территории Великобритании. А "Петров" и "Боширов" передвигались по странам Европы постоянно.

В этой операции выслеживания российских разведчиков были задействованы 250 следователей из Национальной контртеррористической сети. "Идея состояла в том, чтобы проследить, выедут ли они снова за пределы России после Солсбери", - сообщил источник в разведке, отметив, что подозреваемые в этом случае должны были быть задержаны. Но этого не случилось - после возвращения "Петрова" и "Боширова" в Россию их заграничные паспорта больше не использовались.

Напомним, мужчины, которых британское следствие считает офицерами ГРУ, прибыли в Лондон за два дня до того, как 4 марта Скрипали были госпитализированы в бессознательном состоянии, по поддельным паспортам, выданным на Александра Петрова и Руслана Боширова. Их настоящие фамилии пока не обнародованы, но разведывательные службы Великобритании уже их знают.

Они вылетели 2 марта 2018 года из Шереметьево в лондонский аэропорт "Гэтвик", приобретя билеты на рейс "Аэрофлота" SU2588 по заграничным паспортам серии "65", номера которых отличались лишь последней цифрой - 1297 и 1294. По прибытии в Лондон оба мужчины, которым примерно по 40 лет, сообщили британским властям, что они работают в сфере международной торговли, и для демонстрации своей благонадежности показали визитки и предъявили банковские счета, на которых лежали солидные средства.

В Лондоне Петров и Боширов поселились в номере отеля City Stay Hotel. На следующий день они выезжали в Солсбери - по предположению следователей, чтобы изучить место проведения спецоперации.

4 марта подозреваемые вновь отправились из Лондона в Солсбери, где нанесли нервно-паралитическое вещество "Новичок" на ручку входной двери в доме экс-полковника ГРУ.

После выполнения задания своих кураторов мужчины, видимо, для отвлечения внимания, под видом туристов некоторое время изучали витрины магазинов. В частности, они заинтересовались старинными монетами в витрине антикварной лавки, расположенной примерно в 20 минутах ходьбы от дома Скрипаля. Правда, зайти в магазин они не смогли, так как он был закрыт. Владелец лавки обратил на отравителей внимание, приняв их за увлеченных нумизматов.

Затем пара отправилась на вокзал Солсбери, откуда мужчины на поезде уехали в Лондон. Вскоре Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания на скамейке перед торговым центром.

Полиция собрала записи с камер наблюдения в Солсбери, на которых были запечатлены мужчины. Так, на одном изображении в 11:58 они движутся по дороге к дому Скрипаля. В 13:08 камеры засекли подозреваемых на обратном пути к железнодорожной станции. Предполагается, что к тому времени агенты ГРУ уже выполнили свое задание, с которым начальство направило их в Британию.

Боширов родился 12 апреля 1978 года в Душанбе. Мужчина был зарегистрирован в Москве в 25-этажном доме на Большой Набережной улице. Но соседи подозреваемого по лестничной клетке сказали, что в квартире, где зарегистрирован Боширов, проживает только престарелая женщина.

О Петрове известно еще меньше. По документам он родился 31 июля 1979 года.

Как отмечают СМИ, о виновности россиян, по данным следствия, свидетельствует не только маршрут их передвижения в Лондоне и Солсбери, а также обнаруженные при обыске номера в отеле City Stay Hotel в Лондоне, где останавливались россияне, следы "Новичка". Это вещество нервно-паралитического действия хранилось в емкости, имитирующей флакон духов "Premier Jour" Nina Ricci.

Злоумышленники, заметая следы, избавились от флакона. Однако спустя несколько месяцев он попал в руки к британцу Чарльзу Роули и его подруге Дон Стерджес. 30 июня в Эймсбери они были госпитализированы в критическом состоянии. Стерджес скончалась 8 июля в больнице, Роули выжил.

"Александр Петров" и "Руслан Боширов" почти 30 раз летали в Европу с сентября 2016 года по март 2018-го. Чаще всего подозреваемые бывали в Женеве, и установление личностей тех, с кем они встречались в Швейцарии, имеет "ключевое значение для расследования".

С ноября 2017 года по февраль 2018-го люди под фамилиями Петров и Боширов бронировали девять билетов в Женеву и шесть раз ее посещали, проведя в городе в общей сложности несколько недель. В частности, подозреваемые находились в Женеве во время раунда переговоров по политическому урегулированию в Сирии.

Кроме того, "Петров" и "Боширов" летали в Париж, Амстердам и Бергамо, пользуясь в основном рейсами "Аэрофлота", иногда - авиакомпаниями Air France, KLM и "бюджетной российской авиакомпанией". Отмечается, что подозреваемые чаще совершали поездки поодиночке, иногда вместе.

После того, как мужчины покинули Лондон 4 марта 2018 года, их российские загранпаспорта больше не использовались.

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