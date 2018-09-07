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В миреСША уличили в пренебрежении антироссийскими санкциями

Дата публикации: Сегодня, 12:00 Просмотрено: 34

США продолжают вести бизнес с Россией, несмотря на антироссийские санкции. При этом Вашингтон оказывает давление на Европу по соблюдению рестриктивных мер. Об этом пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

США уличили в пренебрежении антироссийскими санкциями

Сотрудник издания отмечает, что американский концерн Orbital ATK закупил ракетные двигатели у «Энергомаша». «В данном случае коммерческая выгода взяла верх над политикой, потому что разработка своего двигателя обойдется США в три миллиарда долларов», — написал журналист.

Также США обсуждают с Россией возможность закупки для американских силовых ведомств пистолетов типа «Оса», произведенных концерном «Техмаш». Баллин пишет, что такие сделки неприемлемы для американцев по «принципиальным соображениям».

«Возможно, поэтому в Европе так сопротивляются указам из Белого дома о двусторонних энергетических проектах с Россией», —заключает автор.

В начале августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России из-за использования химического оружия и нарушения международного права.

Первый блок был введен 22 августа. Он предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Второй блок санкций вводится с отсрочкой на три месяца и предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

3 сентября стало известно, что Евросоюз продлит индивидуальные санкции в отношении граждан и юридических лиц.

Lenta.ru

США уличили в пренебрежении антироссийскими санкциями

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